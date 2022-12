„Dagobert schlauer als die Polizei erlaubt“, schreiben die Zeitungen frotzelnd. Der unbekannte Gangster, dessen Spitzname an einen Comic-Helden erinnert, wird von den Medien regelrecht zum Volkshelden aufgebaut. Besonders für Ostdeutschland gilt das, wo viele Bürger so kurz nach der Wende desillusioniert sind von der kapitalistischen Realität. Ein Hotel in Rostock vermarktet später sogar ein Zimmer, in dem Funke einmal übernachtet hat, als sogenanntes „Dagobert-Erlebnis“.

An diese Jahre werden die Polizeibehörden in Hamburg und in Berlin nur ungern erinnert. Das ganze Land lacht sich zwischen 1992 und 1994 regelrecht scheckig über vermeintlich unfähige Beamte. Die lassen zwar nichts unversucht, um Dagobert, den berüchtigten Kaufhauserpresser, zu schnappen – Tausende von Polizisten sind zeitweise im Einsatz. Doch der Täter ist seinen Verfolgern immer eine Nasenlänge voraus. Und Glück hat er auch noch: Einmal kann er nur deshalb entkommen, weil ein Fahnder im Moment des Zugriffs ausrutscht – auf Hundekot, wie damals die Zeitungen genüsslich berichten. Tatsächlich war es wohl nasses Laub.

„Dagobert schlauer als die Polizei erlaubt“, schreiben die Zeitungen frotzelnd. Der unbekannte Gangster, dessen Spitzname an einen Comic-Helden erinnert, wird von den Medien regelrecht zum Volkshelden aufgebaut. Besonders für Ostdeutschland gilt das, wo viele Bürger so kurz nach der Wende desillusioniert sind von der kapitalistischen Realität. Ein Hotel in Rostock vermarktet später sogar ein Zimmer, in dem Funke einmal übernachtet hat, als sogenanntes „Dagobert-Erlebnis“.

Alle Welt lacht sich schlapp: „Dagobert schlauer als die Polizei erlaubt“

Tatsächlich kommt 1993 eine Umfrage zu dem Ergebnis, dass 61 Prozent der Deutschen Sympathien für den Erpresser hegen: Viele Bürger halten ihn für so etwas wie einen modernen Robin Hood, der nur an das Geld der Reichen will und sonst niemandem was zuleide tut.

Arno Funke alias „Dagobert“: 1992 bis 1994 erpresste der Berliner den Hamburger Kaufhauskonzern Karstadt. imago images/Joachim Schulz Arno Funke alias „Dagobert“: 1992 bis 1994 erpresste der Berliner den Kaufhauskonzern Karstadt.

Heute lebt und arbeitet Arno Funke – so Dagoberts bürgerlicher Name – als Karikaturist und Autor in Berlin. Er ist längst ein freier Mann, wurde im Jahr 2000 nach sechs Jahren und vier Monaten wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen und bei einem Interview mit der MOPO erzählt er ganz freimütig über das Katz- und Maus-Spiel, das er sich damals mit der Polizei lieferte, von der Angst, die er hatte, von der großen Aufregung, die mit jedem Geldübergabeversuch verbunden war. Und auch von dem stressigen Doppelleben.

Denn die ganze Zeit musste er weiter die Rolle des liebenden Familienvaters, des freundlichen Herr von nebenan spielen und durfte sich nichts anmerken lassen. Andererseits war er der Verbrecher, hinter dem die Polizei her war und der das ganze Land in Atem hielt. Nicht mal seine Frau wusste von seinen Taten. Niemandem hat er sich anvertraut.

Wie wird aus einem hochintelligenten Mann ein Erpresser und Bombenleger?

So sieht Arno Funke heute aus: Vor einem Gesprächstermin in einem Berliner Lokal. dpa So sieht Arno Funke heute aus: Vor einem Gesprächstermin in einem Berliner Lokal.

Ein intelligenter, ja, hochbegabter und äußerst höflicher Mann gerät auf die schiefe Bahn, wird zur Hauptfigur des längsten und aufwendigsten Erpressungsfalls in der deutschen Kriminalgeschichte. Wie ist das möglich, wie konnte das passieren?

Werfen wir einen Blick auf Arno Funkes Werdegang: 1950 wird er in Berlin geboren als Sohn eines Berliners und einer Norwegerin. Er ist künstlerisch begabt, beschäftigt sich schon als Kind mit Malerei. Er beginnt eine Ausbildung zum Fotografen, bricht sie aber wieder ab, absolviert stattdessen eine Lehre zum Schilder- und Lichtreklamehersteller.

1980 findet er Arbeit in einer Autolackierwerkstatt in Berlin-Marienfelde, bemalt Fahrzeuge im Airbrush-Verfahren – und atmet jahrelang Lösungsmittel ein, die, wie sich später herausstellt, seine Psyche schwer schädigen. „Damals wurde das mit dem Arbeitsschutz nicht so ernst genommen“, so Arno Funke zur MOPO.

Ende der 80er Jahre ist der Mann dem Abgrund nahe. Seine künstlerischen Ambitionen haben sich in Luft aufgelöst, seine Beziehungen mit Frauen scheitern. Er trinkt, wird depressiv. Eines Tages kauft er sich eine Pistole, um sein Leben zu beenden – drückt dann aber nicht ab, sondern kommt im letzten Moment auf den Gedanken, dass er vielleicht doch noch glücklich werden könnte. Wenn er nur viel Geld hätte.

1988 ist Arno Funke gierig auf Geld und erpresst das Kaufhaus KaDeWe

Arno Funke auf einem Fotos, das in etwa aus der Zeit stammt, als er den Hamburger Karstadt-Konzern erpresste. dpa Arno Funke auf einem Fotos, das in etwa aus der Zeit stammt, als er den Hamburger Karstadt-Konzern erpresste.

Da er kein Mann ist, der in eine Bank geht und dem Kassierer eine Waffe an den Kopf hält, überlegt er sich einen anderen Plan. 1988 ist es so weit: Der Berliner – technisch ziemlich versiert – bastelt einen Sprengkörper und lässt ihn im KaDeWe in Berlin hochgehen. Nachts, als das Kaufhaus leer ist.

Arno Funke fordert Geld vom KaDeWe. Und er hat Glück. Die Übergabe klappt. Der Geldbote wirft die Tasche mit den geforderten 500.000 Mark auf sein Kommando hin aus der S-Bahn – und es gelingt Funke, sich mit der Beute rechtzeitig aus dem Staub zu machen.

Der Erpresser kann jetzt aus dem Vollen schöpfen und beginnt ein neues Leben. Er kauft sich einen Mercedes, geht auf Reisen und lernt in Manila eine Frau kennen, die er mit nach Berlin nimmt. Er heiratet sie und zeugt mit ihr einen Sohn. Alles läuft gut, so scheint es. Bis eines Tages das Geld aus der Erpressung zur Neige geht.

Was nun?

Arno Funke schießt der Gedanke durch den Kopf, dass das, was einmal geklappt hat, ja noch einmal klappen könnte. Und damit beginnt sie: Seine Karriere als Dagobert.

1992 legt er eine Bombe bei Karstadt in der Mönckebergstraße

Glück für Arno Funke alias „Dagobert“: Das Phantombild, mit dem die Polizei ihn jagte, hatte mit seiner wirklichen Erscheinung nichts zu tun. dpa Glück für Arno Funke alias „Dagobert“: Das Phantombild, mit dem die Polizei ihn jagte, hatte mit seiner wirklichen Erscheinung nichts zu tun.

Bei einem Besuch in Hamburg ist Funke die Karstadt-Filiale auf der Mönckebergstraße aufgefallen und er trifft die Entscheidung, dort zuzuschlagen. Wieso dort? „Weil ich es nicht in Berlin tun wollte, aber schon in einer Stadt, die von Berlin aus schnell zu erreichen ist.“ Seine Bombe deponiert er in der Porzellanabteilung. Am 13. Juni 1992 explodiert sie, kurz nach Geschäftsschluss. Menschen werden dabei nicht verletzt, umso größer ist der Sachschaden, weil die Sprinkler-Anlage Teile des Hauses flutet.

Funke nennt tags darauf telefonisch seine Forderung: Entweder zahlt der Konzern eine Millionen Mark – oder weitere Bomben werden hochgehen. Falls sich Karstadt entschließe zu zahlen, solle eine Zeitungsannonce mit folgendem Text geschaltet werden: „Onkel Dagobert grüßt seine Neffen“. Anschließend werde es Anweisungen für die Geldübergabe geben.

Dagobert? Wie Funke darauf kommt, sich so zu nennen ist, ist schnell erklärt. Als er in seiner Berliner Wohnung darüber grübelt, welchen Namen er verwenden könnte, fällt sein Blick auf den Turnbeutel seines Sohnes. Darauf: das Bild des geldgierigen Onkels von Donald Duck. Da hat er den Geistesblitz.

Wie reagiert Karstadt auf das Bombenattentat? Der Konzern veröffentlicht die Dagobert-Annonce, geht also – jedenfalls zum Schein – auf die Forderung ein.

„Dagobert“ legt raffinierten technischen Konstruktionen die Fahnder rein

Gegenstände, die Dagobert nach einer gescheiterten Geldübergabe in Reinbek zurückließ. Darunter auch die Fernsteuerung, mit der er den Abwurf Geldpakets von einem Intercity-Zug auslöste. Hirschbiegel Gegenstände, die Dagobert nach einer gescheiterten Geldübergabe in Reinbek zurückließ. Darunter auch die Fernsteuerung, mit der er den Abwurf Geldpakets von einem Intercity-Zug auslöste.

Arno Funke ist von Anfang an klar, dass die Polizei eingeschaltet ist und dass die Beamten nur darauf warten, ihn bei der Geldübergabe zu schnappen. Deshalb bietet er seinen ganzen Erfindungsreichtum auf und bastelt im Laufe der Zeit an etlichen technischen Konstruktionen, um die Fahnder in die Irre zu führen.

Ein paar Beispiele: Im August 1992 finden Beamte in einem Schließfach am Bahnhof Altona Anweisungen von Dagobert. Daneben: eine Tasche mit einem vom Erpresser konstruierten und mit Saugnäpfen ausgestatteten Abwurfgerät, das zusammen mit dem Geld an einem Intercity Richtung Berlin befestigt werden soll.

Dagobert ist sich sicher, dass die Polizei das Gerät öffnen wird, um anhand der Zeitschaltuhr den möglichen Abwurfort zu berechnen – nämlich Hagenow, eine Stadt rund 30 Kilometer südwestlich von Schwerin. Was die Beamten nicht wissen: Die Zeitschaltuhr, auf die die Polizei stößt, ist nur eine Attrappe. Die echte hat er als Batterie getarnt. Sie schaltet das Gerät schon wenige Kilometer hinter Hamburg ein.

Während also die Polizei in Hagenow auf Dagobert wartet, löst der Erpresser per Funk bereits in Reinbek den Abwurf des Geldpakets aus und nimmt es an sich – darin befinden sich allerdings nur vier 1000-Mark-Scheine, ansonsten Papierschnipsel …

Dass unter der Streusandkiste der Kanaleingang ist, hat die Polizei nicht geahnt

Die manipulierte Streusandkiste. Die Polizei ahnte nicht, dass Dagobert sie direkt auf einem Kanaleingang platziert hatte. Der Erpresser hatte von unten Zugriff auf das Geldpaket, in dem sich aber nur Papierschnipsel befanden. André Zand-Vakili Die manipulierte Streusandkiste. Die Polizei ahnte nicht, dass Dagobert sie direkt auf einem Kanaleingang platziert hatte. Der Erpresser hatte von unten Zugriff auf das Geldpaket, in dem sich aber nur Papierschnipsel befanden.

Ein weiterer spektakulärer, aber ebenfalls gescheiterter Versuch, an das Lösegeld zu kommen, erfolgt im April 1993: Diesmal gibt Dagobert die Anweisung, das Geld in Berlin in einer Streusandkiste zu deponieren. Den Schlüssel dafür hinterlegt er in einem Bahnhofsschließfach.

Die Polizei rechnet damit, dass der Erpresser irgendwann kommen wird, um das Paket abzuholen. Was die Beamten nicht ahnen: Dass Dagobert die Kiste mit einem manipulierten Boden versehen und direkt über einem Einstiegsschacht zum Regenwasserkanal aufgestellt hat. Er kann das Paket also unbemerkt von unten an sich nehmen – und flieht schließlich über die Kanalisation. Oben wartet die Polizei und wartet und wartet und wartet …

Und weil es so schön ist, noch ein Beispiel: Am 22. Januar 1994 kommt es zum einzigen Übergabeversuch, bei dem wirklich echtes Geld verwendet wird. Dagobert dirigiert den Überbringer zu einer stillgelegten Bahnstrecke. Dort steht bereits ein von Funke selbst gebautes Mini-Schienenfahrzeug bereit.

Nachdem der Bote das Paket mit dem Geld hineingelegt hat, fährt die Miniatur-Eisenbahn los. So nah ist Dagobert seinem Ziel noch nie gewesen. Dumm für ihn, dass das Gefährt dann 300 Meter vor dem Ziel entgleist.

Mit dem selbstgebauten Schienenfahrzeug hätte es um eine Haar geklappt

Das von Dagobert selbst konstruierte und gebaute Schienenfahrzeug. Bei dieser - ebenfalls gescheiterten - Geldübergabe verwendete die Polizei erstmals echtes Geld. Die kompletten 1,4 Millionen Mark befanden sich darin. Aber die selbstgebaute Eisenbahn entgleiste kurz vor dem Ziel. André Zand-Vakili Das von Dagobert selbst konstruierte und gebaute Schienenfahrzeug. Bei dieser – ebenfalls gescheiterten – Geldübergabe verwendete die Polizei erstmals echtes Geld. Die kompletten 1,4 Millionen Mark befanden sich darin. Aber die selbstgebaute Eisenbahn entgleiste kurz vor dem Ziel.

Diesmal erwischt die Polizei ihn beinahe. Sie sind ihm dicht auf den Fersen. Doch als sie sich Dagoberts Versteck nähern, lösen sie Stolperdrähte aus, die der Erpresser überall verlegt hat. Leuchtraketen zünden und schießen in den Himmel. Die Beamten sind so verdutzt, dass der Gangster wieder entkommen kann …

Wollte Dagobert ursprünglich eine Million Mark, erhöht er die Summe später auf 1,4 Millionen. Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, verübt er im Laufe der Zeit weitere Bombenanschläge auf fünf Karstadt-Kaufhäuser: im September 1992 in Bremen und in Hannover, im Mai 1993 in Bielefeld, im November 1993 in Magdeburg und am 6. Dezember 1993 in Berlin.

Das Geld bekommt er trotzdem nie. Alle Übergabeversuche scheitern – 30 sollen es angeblich gewesen sein; er selbst sagt, dass er es nicht mehr weiß. „Ich habe nicht Buch darüber geführt.“

„Kommissar Zufall“ wird Arno Funke im April 1993 zum Verhängnis

Nach fast zweijähriger Fahndung mit zahllosen Pannen ist am 22 April 1994 der mutmaßliche Kaufhaus-Erpresser ¡„Dagobert“ von der Polizei verhaftet worden. Von dieser Telefonzelle im Berliner Bezirk Treptow aus wollte der 44-jährige Arno Funke gearde den 30. Versuch einer Geldübergabe mit dem Hamburger Karstadt-Konzern perfekt machen, als die Handschellen klickten. dpa Nach fast zweijähriger Fahndung mit zahllosen Pannen ist am 22 April 1994 der mutmaßliche Kaufhaus-Erpresser ¡„Dagobert“ von der Polizei verhaftet worden. Von dieser Telefonzelle im Berliner Bezirk Treptow aus wollte der 44-jährige Arno Funke gearde den 30. Versuch einer Geldübergabe mit dem Hamburger Karstadt-Konzern perfekt machen, als die Handschellen klickten.

Am Ende ist es Kommissar Zufall, der Funke zum Verhängnis wird: Im April 1994 fällt Berliner Polizisten ein Kleinwagen auf, in dem sich ein Fahrrad befindet, das genau so aussieht wie das, das Funke bei einer gescheiterten Geldübergabe verwendet hat. Eine heiße Spur!

Bei dem Auto handelt es sich um ein Leihfahrzeug. Schnell ist ermittelt, wer es gemietet hat. Von da an wird Arno Funke rund um die Uhr observiert. Als er zwei Tage später, am 22. April 1994, von einer Telefonzelle in Berlin-Treptow aus versucht, erneut eine Geldübergabe zu organisieren, wird er verhaftet. „Ja, ich bin Dagobert!“ ruft er den Beamten zu. Nach zwei Jahren ist das Katz- und Maus-Spiel vorbei.

Freudig abgeklatscht hätten sich die Polizisten, als sie ihn festnahmen, erzählt Funke. Und wie er hat er sich gefühlt in diesem Moment? „Ich war irgendwie erleichtert.“

Wegen schwerer räuberischer Erpressung wird Funke angeklagt. Für ihn spricht, dass er zumindest immer bemüht war, Personenschäden zu vermeiden. Dennoch: Bei einem der Sprengstoffanschläge ist eine Person leicht verletzt worden – eine Kassiererin erlitt ein Knalltrauma. Zu Gunsten des hoch intelligenten Täters – sein IQ beträgt 145 – wertet das Gericht außerdem, dass er während seiner Tätigkeit als Autolackierer durch giftige Dämpfe hirnorganische Schäden mit psychischen Folgen davongetragen hat.

Arno Funke alias „Dagobert“ 1995 vor Gericht. Hier steht er am ersten Prozesstag mit seinen Anwälten Daniel Krause (l.) und Christian Ziegler zusammen. AP Arno Funke alias „Dagobert“ 1995 vor Gericht. Hier steht er am ersten Prozesstag mit seinen Anwälten Daniel Krause (l.) und Christian Ziegler zusammen.

In erster Instanz wird er 1995 zu sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht in Revision, und in zweiter Instanz lautet das Urteil: neun Jahre Haft. Davon sitzt er sechs Jahre und vier Monate ab, und zwar in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Plötzensee.

Arno Funke kommt wegen guter Führung vorzeitig frei

Für viele Bürger bleibt Funke der Held. Im Knast erhält er jede Menge Fanpost: „Lieber Dagobert, ich, Rudi, Lukas und Wolfgang, wir finden, dass Du klug und toll bist, und wie Du so geil die Polizei aufs Kreuz gelegt hast“, schreibt ein 16-Jähriger. „Wir finden, dass Du nicht schuldig bist. Wir helfen Dir aus dem Gefängnis raus. Wir schicken Dir einen Kuchen, da drin sind Werkzeuge: Draht, Zange, Eisensägen und Hammer.“

Sogar Polizeibeamte zollen ihm Respekt und schreiben: „Lieber Dago! Grüße von uns. Wir sitzen hier in der Kneipe und trinken auf deine Gesundheit. Prost! Du warst gut … Wir waren besser!“

Heute verdient Arno Funke (72) sein Geld als Karikaturist. Hier Bilder von Andrea Nahles (SPD). Funke, der als Kaufhauserpresser „Dagobert“ bundesweit Berühmtheit erlangte, lebt nach wie vor in Berlin. dpa Heute verdient Arno Funke (72) sein Geld als Karikaturist. Hier Bilder von Andrea Nahles (SPD). Funke, der als Kaufhauserpresser „Dagobert“ bundesweit Berühmtheit erlangte, lebt nach wie vor in Berlin.

Und wie geht es Arno Funke heute? „Super“, sagt er und schränkt schmunzelnd ein: „Wenn nicht gerade wieder Jahrestag ist und Journalisten anrufen ​​​​​​​…“ Viel lieber als über seine Zeit als Dagobert möchte er über das reden, was er heute macht. „Zum Beispiel schreibe ich gerade ein Buch. Einen Roman. Und bevor Sie fragen: Um Kaufhauserpressung geht es darin nicht.“

