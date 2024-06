Der zwölf Tonnen schwere Container war direkt aufs Dach des Ford Kombi geknallt und hatte den Wagen vollkommen zerquetscht. Mein erster Gedanke: In dem Auto kann keiner überlebt haben. Ich lag allerdings völlig falsch. Hier war ein kleines Wunder geschehen.

Der spektakuläre Unfall ereignete sich am 29. Juni 1984. Der Laster-Fahrer Ingo A. hatte an der Bovestraße in Wandsbek die Höhe der Bahnbrücke falsch eingeschätzt. Die war 3,80 Meter hoch, der Lkw maß aber mit dem Container fast vier Meter. Der Lkw krachte gegen die Brücke und der Container kippte auf den Ford, der an der Brücke an einer roten Ampel stand. „Personen eingeklemmt“, lautete der Einsatz für einen Löschzug der Feuerwehr. Die Retter konnten Lebenszeichen aus dem zerquetschten Fahrzeug wahrnehmen und schafften es tatsächlich nach 30 Minuten, die beiden Insassen über das Heckfenster des Wracks ins Freie zu ziehen. Ungläubig schauten die Feuerwehrleute auf die beiden – sie waren tatsächlich unverletzt!

Carl-Heinz Treiber (58) und Jutta Hoffmann (53) überstanden den schweren Unfall unverletzt. / Thomas Hirschbiegel Carl-Heinz Treiber (58) und Jutta Hoffmann (53) überstanden den schweren Unfall unverletzt.

Als ich am Unfallort ankam, waren der Möbel-Händler Carl Heinz Treiber (58) und seine Partnerin Jutta Hoffmann (53) bereits verschwunden. Ich traf beide wenig später in ihrem Geschäft an der Wandsbeker Chaussee. Erleichtert darüber, gerade dem sicheren Tod von der Schippe gesprungen zu sein, schilderte der Ford-Fahrer mir den Unfallhergang: „Ich hörte das Knirschen von Metall, dann senkte sich diese riesige rote Kiste ganz langsam auf unser Auto. Ich sprang auf den Beifahrersitz, meine Frau kauerte sich in den Fußraum davor.“ Aus diesem kleinen Hohlraum zogen die Feuerwehrleute schließlich das Paar ins Freie.

Vor 40 Jahren war der Tod auf Hamburgs Straßen allgegenwärtig. Keine Woche verging ohne Verkehrstote. Für mich war der Anblick von Schwerverletzten und Toten trauriger Alltag. Umso glücklicher war ich, hier einmal einen schweren Unfall dokumentieren zu können, der so unerwartet gut ausgegangen war.

Der Autor: Thomas Hirschbiegel war mehrere Jahrzehnte Polizei-Chefreporter der MOPO und ein harter Hund. Doch manchmal wurde es persönlich. Einige Fälle lassen ihn heute nicht mehr los.