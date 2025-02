Die Beliebtheit von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Hamburg hält sich in Grenzen. Zehntausende demonstrierten mehrfach in den vergangenen Wochen gegen seine Politik. Vor 47 Jahren gab es hier schon einmal Proteste gegen einen konservativen Kanzlerkandidaten. Sein Name: Helmut Kohl. Und auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz ging es hoch her ...