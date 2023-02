„Denke an unsere gegenseitigen Versprechen beim Abschied. Guckst Du jeden Abend zu den Sternen hinauf und denkst an mich? Das habe ich bis jetzt jeden Abend getan gegen neun Uhr. Ich bin in Gedanken immer bei Dir und das bleibt.“

Das schrieb Henriette Arndt am 5. Dezember 1941 aus dem Ghetto Litzmannstadt (Lodz) an ihre Freundin Lotti in Hamburg. Es ist eine ihrer letzten Postkarten, bevor die SS sie im Mai 1942 im Vernichtungslager Kulmhof ermordete. Die Freundinnen haben sich nie wiedergesehen.

Henriette Arndt ist eine von mehr als 8000 Menschen aus Hamburg – Juden, Sinti und Roma – die zwischen 1940 und 1945 deportiert und später in Ghettos, Konzentrations- oder Vernichtungslagern ermordet wurden. Für die meisten von ihnen begann der Transport am ehemaligen Hannoverschen Bahnhof in Hamburg.

Am 25. Oktober 1941 deportiert die Gestapo den 22-jährigen Walter Lichtheim gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Tante ins Ghetto Litzmannstadt. Dort muss er Zwangsarbeit in einer Schlosserei leisten. Seine Mutter und seine Tante werden im Herbst 1942 im Vernichtungslager Kulmhof ermordet. Walter ist fortan allein. Darüber schreibt er in seiner Karte an Onkel Harry Goldstein. Es ist seine letzte Nachricht. Drei Wochen wird Walter Lichtheim von der SS ebenfalls in Kulmhof ermordet.

Dr. Marie Jonas war Ärztin und lebte viele Jahre mit ihrer Familie in Hamburg-Eppendorf. Nach der NS-Machtübernahme durfte sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie arbeitete deshalb als Krankenpflegerin und unterrichtete an der Israelitischen Töchterschule, die ihr Mann Alberto Jonas leitete. Das Paar hatte eine Tochter: Esther, die als Einzige den Nazi-Terror überlebte. Am 19. Juli 1942 wurde die Familie durch die Hamburger Gestapo vom Hannoverschen Bahnhof in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Alberto Jonas verstarb nur wenige Wochen nach der Ankunft an den Folgen von Zwangsarbeit. Im Herbst 1944 verschleppte die SS Marie Jonas weiter nach Auschwitz-Birkenau, wo sie umkam.

Henriette Arndt arbeitete viele Jahre in Hamburg als Lehrerin. ​Zuletzt war sie an der ehemaligen Talmud-Tora-Schule tätig. Henriette war Single. Ihre Lebenssituation in Hamburg wurde unter der zunehmenden Verfolgung immer schwieriger. Am 25. Oktober 1941 wurde die 49-Jährige ins Ghetto Litzmannstadt deportiert. SS-Angehörige ermordeten Henriette Arndt im Mai 1942 im Vernichtungslager Kulmhof.

Bela Mansfeldt war Einzelkind. Sie war vier Jahre alt als die Hamburger Gestapo sie am 19. Juli 1942 gemeinsam mit ihrer Mutter Lotte und ihrer Großmutter Jenny Posner zum Hannoverschen Bahnhof brachte. Von dort wurden sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Nach dem Tod ihrer Mutter und Großmutter lebte Bela Mansfeldt in einem Waisenhaus im Ghetto. Dort schrieb sie mit Unterstützung von Mitgefangenen Postkarten an Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Hamburg. Am 23. Oktober 1944 wurde sie mit weiteren Kindern nach Auschwitz-Birkenau verschleppt und dort ermordet.