Im Bewusstsein der Deutschen sind die Verbrechen, die in den deutschen Kolonien verübt wurden, kaum verankert. Vor 120 Jahren verübten Soldaten der Kaiserlichen Schutztruppe im heutigen Namibia einen Völkermord an den Herero und Nama – Zehntausende Menschen verloren ihr Leben, weil die Deutschen sie in die Wüste trieben und verdursten ließen. Warum Historiker fordern, dass im Baakenhafen in der HafenCity ein Dokumentationszentrum für dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte errichtet wird? Weil alles in Hamburg begann.