Die Forscher vom Archäologischen Museum Hamburg sind mehr als gespannt. Sie hoffen auf viele Funde und wertvolle Erkenntnisse. Für zehn Monate begeben sie sich auf Zeitreise und werden dem Boden genau dort seine letzten Geheimnisse entlocken, wo einst Harburgs Leben pulsierte.

Die Grabungen finden an der Ecke Harburger Schlossstraße/Kanalplatz auf einem 480 Quadratmeter großen Areal statt – in unmittelbarer Nähe zum alten Rathaus, zum Hafen und zu den Resten des alten Schlosses. Es handelt sich um das historische Zentrum der einst selbstständigen Stadt. „Schon in den vergangenen Jahren hatten umfangreiche Ausgrabungen an dieser Stelle ein spannendes Geschichtsbuch geöffnet, das zuvor jahrhundertelang geschlossen war“, so das Museum.

Gegraben wird dort, wo einst das berühmte Hotel „Zum Weißen Schwan“ stand