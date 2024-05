„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ So lautet Artikel 1 eines Gesetzes, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt wird es 75 – Anlass, die Korken knallen zu lassen, handelt es sich doch um eine der gelungensten Verfassungen weltweit. Dass sie trotzdem nicht „Verfassung“ genannt wird, sondern Grundgesetz, geht auf einen Hamburger zurück: Max Brauer (SPD), der damalige Bürgermeister, hatte die Idee. Brauer war auch zugegen, als Hamburgs Bürgerschaft den Gesetzestext absegnen sollte. Es wurde eine der denkwürdigsten Sitzungen in der Geschichte des Parlaments überhaupt. Schimpfworte flogen durch den Saal. Fast hätte es eine Prügelei gegeben.

Die Westalliierten wollen vollendete Tatsachen schaffen und aus ihren Zonen einen Staat machen

Die Geschichte des Grundgesetzes beginnt 1948: Der Kalte Krieg wirft seine Schatten voraus. Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges – eben noch Verbündete gegen Hitler-Deutschland – sind zu erbitterten Gegnern geworden. USA, England und Frankreich einerseits und die UdSSR andererseits haben völlig unterschiedliche Interessen und Vorstellungen – auch in der Frage, wie es mit den Deutschen weitergehen soll. In dieser Situation beschließen die Westmächte, vollendete Tatsachen zu schaffen und aus ihren drei Besatzungszonen einen stabilen Staat zu formen: die Bundesrepublik Deutschland.

Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949: Das Grundgesetz wird in der Schlußsitzung des Parlamentarischen Rates offiziell verkündet. Zu erkennen ist am linken Bildrand der spätere Bundespräsident Theodor Heuss (FDP). dpa Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949: Das Grundgesetz wird in der Schlußsitzung des Parlamentarischen Rates offiziell verkündet. Zu erkennen ist am linken Bildrand der spätere Bundespräsident Theodor Heuss (FDP).

Der Druck auf die westdeutschen Politiker wächst. Die Westalliierten erwarten, dass spätestens im Herbst eine verfassunggebende Nationalversammlung einberufen wird. Die Ministerpräsidenten beziehungsweise Bürgermeister der elf westdeutschen Länder, die am 8. Juli 1948 im Koblenzer Hotel „Rittersturz“ zu Beratungen zusammenkommen, sind alles andere als erbaut von diesen Plänen. Sie haben die Sorge, dass eine nur für den Westen geltende Verfassung die Spaltung des Vaterlandes noch vertiefen wird.

Max Brauer aus Hamburg hat die Idee, die Verfassung „Grundgesetz“ zu nennen

Hamburgs Bürgermeister Max Brauer sucht nach einem Kompromiss. Seine Stadt leidet schwer unter den alliierten Schifffahrts- und Schiffbaubeschränkungen. Brauer hofft, dass er Hamburg schnell von diesen Fesseln befreien kann, wenn er eng mit den Westmächten kooperiert. Er will deshalb auf keinen Fall eine Konfrontation. Da kommt ihm die geniale Idee: Was, wenn wir zwar eine Verfassung ausarbeiten, sie aber anders nennen und im Text auch ihren vorläufigen Charakter betonen? Sein Vorschlag: „Wie wäre es mit ,Grundgesetz‘?“

Die Idee, die neue deutsche Verfassung „Grundgesetz“ zu nennen, hatte er: Max Brauer (SPD), damals Bürgermeister von Hamburg. Staatsarchiv Hamburg Die Idee, die neue deutsche Verfassung „Grundgesetz“ zu nennen, hatte er: Max Brauer (SPD), damals Bürgermeister von Hamburg.

Genau das wird am Ende in Koblenz auch beschlossen. Brauer, das Schlitzohr, kehrt hochzufrieden nach Hamburg zurück und verkündet in einer Rundfunkansprache froh: „Heraus aus dem Kolonialzustand! Hin zu neuer staatlicher Form!“

Schon wenig später, am 1. September 1948, tritt im Bonner „Museum Koenig“, einem Naturkundemuseum, der Parlamentarische Rat erstmals zusammen. Es ist der einzige repräsentative Bau, der damals in Bonn verfügbar ist. Die im Lichthof des Gebäudes befindlichen präparierten Giraffen sind, weil sie nicht entfernt werden konnten, verhüllt, als sich die 65 Mitglieder dort zum Gründungsfestakt versammeln: 61 Männer und vier Frauen, deren Aufgabe darin besteht, festzulegen, wie dieses neue Deutschland aussehen soll. Der Hamburger Adolph Schönfelder (SPD) eröffnet als Alterspräsident die erste Sitzung.

Am 1. September 1948 tagt zum ersten Mal der Parlamentarische Rat. Die Eröffnungssitzung findet im Bonner Museum Alexander Koenig statt. dpa Am 1. September 1948 tagt zum ersten Mal der Parlamentarische Rat. Die Eröffnungssitzung findet im Bonner Museum Alexander Koenig statt.

Neben ausgestopften Elefanten: Im Museum Koenig tritt der Parlamentarische Rat zusammen

Jedes Bundesland hat Vertreter entsandt. Aus Hamburg sind zwei Persönlichkeiten mit dabei: der Christdemokrat Paul de Chapeaurouge, ein Jurist und Spross einer hochangesehenen hanseatischen Kaufmannsfamilie. Der Zweite, Adolph Schönfelder, ist das genaue Gegenteil. Er ist nicht wie Chapeaurouge mit goldenem Löffel im Mund geboren, sondern entstammt der Unterschicht. Der gelernte Zimmermann – Gewerkschafter und knorriger Sozialdemokrat – fungiert im Parlamentarischen Rat als stellvertretender Präsident, während der Rheinländer Konrad Adenauer, der spätere Bundeskanzler, die Präsidentschaft innehat.

Am 1. September 1948 um 13 Uhr findet die Eröffnungssitzung des Parlamentarischen Rates im Bonner Museum Koenig statt. Der Parlamentarische Rat, zu dessen Präsidenten Konrad Adenauer gewählt wurde, konstituierte sich für die drei Westzonen und hatte die Aufgabe, ein demokratisches Grundgesetz für den künftigen westdeutschen Staat auszuarbeiten. dpa Am 1. September 1948 um 13 Uhr findet die Eröffnungssitzung des Parlamentarischen Rates im Bonner Museum Koenig statt. Der Parlamentarische Rat, zu dessen Präsidenten Konrad Adenauer gewählt wurde, konstituierte sich für die drei Westzonen und hatte die Aufgabe, ein demokratisches Grundgesetz für den künftigen westdeutschen Staat auszuarbeiten.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes streiten zeitweise wie die Kesselflicker. Sogar darum, ob sich Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarben eignen, wird gerungen. Am Ende, nach langer Arbeit, legen sie einen ausgezeichneten Verfassungstext vor, dem anzumerken ist, dass wichtige Lehren aus den Fehlern der Weimarer Verfassung gezogen worden sind. Ganz wichtig: Das Parlament und der vom Parlament gewählte Kanzler werden gestärkt. Gleichzeitig werden dem Staatsoberhaupt – es soll Bundespräsident heißen – lediglich repräsentative Aufgaben zugebilligt.

Außerdem unterstreicht das Grundgesetz die föderale Staatsstruktur. Ein konstruktives Misstrauensvotum wird eingeführt, sodass ein Kanzler nur bei gleichzeitiger Wahl eines Nachfolgers gestürzt werden kann. Und auch das ist ganz wichtig: Ein Bundesverfassungsgericht wird als Hüter des Grundgesetzes etabliert – damit Demokratiefeinde keine Chance mehr haben.

Mit 53 zu 12 Gegenstimmen wird das Grundgesetz angenommen – die CSU stimmt mit Nein

Am 8. Mai 1949 exakt um 23.55 Uhr, also genau vier Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, verabschiedet der Parlamentarische Rat das Grundgesetz – mit 53 zu 12 Stimmen. Jeweils die beiden Abgeordneten der KPD, des Zentrums und der rechtsnationalen Deutschen Partei (DP) sowie sechs der acht CSU-Abgeordneten stimmen mit Nein.

Gründung der Bundesrepublik Deutschland vor 75 Jahren: Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz offiziell verkündet. Konrad Adenauer spricht im Parlamentarischen Rat. Von links Helene Weber, Hermann Schäfer, Konrad Adenauer, Adolph Schönfelder und Jean Stock. dpa Gründung der Bundesrepublik Deutschland vor 75 Jahren: Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz offiziell verkündet. Konrad Adenauer spricht im Parlamentarischen Rat. Von links Helene Weber, Hermann Schäfer, Konrad Adenauer, Adolph Schönfelder und Jean Stock.

Bevor die Verfassung in Kraft treten kann, muss sie erst noch von den Ländern mehrheitlich abgesegnet werden. In Hamburg tritt die Bürgerschaft deshalb am 18. Mai 1949 zusammen. Es kommt zu Tumulten, als der Abgeordnete Fritz Becker von der DP aufs Podium tritt. Als er bemängelt, dass Mitglieder der ehemaligen NSDAP bei der Gestaltung des Grundgesetzes keinerlei Mitspracherecht gehabt hätten, obwohl sie doch, wie er meint, „am meisten dazu berufen“ gewesen wären, wird es unruhig in der Bürgerschaft. Es gibt heftige Zwischenrufe: „Aufhören!“ – „Das ist ja unerträglich!“ – „Sie haben nichts aus der Vergangenheit gelernt!“ – „Sie Nazi-Lümmel, Sie!“

Als Becker auch noch an den Flaggenstreit anknüpft und von Schwarz-Rot-Gelb spricht, sind die übrigen Abgeordneten nicht mehr zu halten. Ähnlich hatte Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels die Fahne der Demokratie einst verunglimpft. Adolph Schönfelder schmettert Becker entgegen: „Schwarz ist das Symbol der Knechtschaft, Rot das Symbol für die blutigen Schlachten und Gold das Symbol für das Licht der Freiheit. Die Tradition von Schwarz-Rot-Gold ist Einheit und Freiheit und zeigt das Bekenntnis zum Schutz der parlamentarischen Demokratie.“

Die Originalunterschriften unter dem Grundgesetz. Neben Konrad Adenauer (CDU) und Hermann Schäfer (FDP) hat in der Mitte Adolph Schönfelder (SPD) aus Hamburg unterschrieben. dpa Die Originalunterschriften unter dem Grundgesetz. Neben Konrad Adenauer (CDU) und Hermann Schäfer (FDP) hat in der Mitte Adolph Schönfelder (SPD) aus Hamburg unterschrieben.

Tumulte in der Hamburger Bürgerschaft: „Sie Nazi-Lümmel, Sie!“ – „Nazis raus!“

Der Saal kommt nicht zur Ruhe. „Nazis raus!“-Rufe ertönen. Schließlich wird Becker des Saales verwiesen. Im Wandelgang kommt es noch zu einem Zwischenfall: Dort droht der SPD-Abgeordnete Hellmut Kalbitzer Becker Prügel an.

Nach einer Pause geht es in der Bürgerschaft weiter. Bürgermeister Brauer ergreift das Wort, sagt: „Ich habe immer den Wunsch gehabt, nach meiner Rückkehr aus den USA (dort war er während der NS-Diktatur im Exil, Anm. d. Red.) einen wirklichen Nazi zu sehen. Heute ist es mir passiert.“ Gelächter.

Anschließend wird namentlich abgestimmt. Von den verbliebenen 100 Abgeordneten der Bürgerschaft stimmen 97 mit Ja, die drei Abgeordneten der KPD mit Nein. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist damit angenommen.

Seit 75 Jahren das Fundament des friedlichen Zusammenlebens in einem demokratischen Rechtsstaat: das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 75 Jahre ist es alt. dpa Seit 75 Jahren das Fundament des friedlichen Zusammenlebens in einem demokratischen Rechtsstaat: das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 75 Jahre ist es alt.

Zehn von elf westdeutschen Landesparlamenten stellen sich hinter die neue Verfassung. Allein Bayern votiert dagegen – große Teile der dort regierenden CSU empfinden das Grundgesetz als Angriff auf die Eigenständigkeit ihres Bundeslandes. Deshalb sagen sie Nein.

Das ändert allerdings nichts daran, dass das Gesetzeswerk in ganz Westdeutschland gültig ist – auch Bayern unterwirft sich der Mehrheitsentscheidung. Am 23. Mai 1949 tritt das Grundgesetz in Kraft. Die Geburtsstunde der Bundesrepublik. Auf allen öffentlichen Plätzen Hamburgs ist an diesem Tag ist die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst.

Das Grundgesetz: Seit 75 Jahren ist es das Fundament für ein friedliches Zusammenleben in einem freien und demokratischen Rechtsstaat. Etliche Staaten, die sich nach 1949 eine Verfassung gaben, haben sich an ihm orientiert – Spanien und Südkorea etwa, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Diese zwei Hamburger gehörten zu den Müttern und Vätern des Grundgesetzes

Ist stellvertretender Präsident des Parlamentarischen Rates: der Sozialdemokrat und Gewerkschafter Adolph Schönfelder aus Hamburg. Erika Krauß Ist stellvertretender Präsident des Parlamentarischen Rates: der Sozialdemokrat und Gewerkschafter Adolph Schönfelder aus Hamburg.

Adolph Schönfelder (1875-1966) macht eine Zimmermannslehre. 1898 wird er Mitglied im Zentralverband der Zimmerer Deutschlands, dessen Vorsitzender er von 1921 bis 1926 ist. 1902 Eintritt in die SPD. Die ihm vor dem Ersten Weltkrieg nahegelegte Reichstagskandidatur lehnt er ab, da er seinen Lebensmittelpunkt nicht von Hamburg weg verlegen möchte. Von 1925 bis 1933 Mitglied des Senats, anfangs Bausenator, ab 1926 Polizeisenator. Im März 1933 wird er von den Nazis zum Rücktritt von seinen politischen Ämtern gezwungen und zeitweise in „Schutzhaft“ genommen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs beteiligt er sich in Hamburg maßgeblich am Wiederaufbau der Gewerkschaften und der SPD. Von Sommer 1945 bis Herbst 1946 ist er Senator und stellvertretender Bürgermeister. Als Mitglied des Parlamentarischen Rates plädiert er für eine Stärkung des Parlaments gegenüber der Exekutive. Er setzt durch, dass das Kabinett vom Bundestagspräsidenten und nicht vom Bundespräsidenten vereidigt wird. Schönfelder gehört von 1946 bis 1961 der Hamburgischen Bürgerschaft an, ist von 1946 bis 1960 deren Präsident.

Der Jurist Paul de Chapeaurouge (CDU) ist einer von zwei Vertretern Hamburgs im Parlamentarischen Rat. MOPO-Archiv Der Jurist Paul de Chapeaurouge (CDU) ist einer von zwei Vertretern Hamburgs im Parlamentarischen Rat.