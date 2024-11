Euthanasie ist griechisch und bedeutet so viel wie „guter Tod“, „schöner Tod“. Doch das, was die Nazis als „Euthanasie“ bezeichneten, war alles andere als gut. Es war eiskalter Mord. Begangen von Ärzten, die vergessen hatten, was der Auftrag von Medizinern ist: zu heilen.

Tatort: Marckmannstraße in Rothenburgsort. Das Gebäude, in dem sich heute das Institut für Hygiene und Umwelt befindet, war vor dem Krieg ein Kinderkrankenhaus. Vor wenigen Tagen wurde dort eine Gedenkstätte eingerichtet, die sicherstellen soll, dass niemals die furchtbaren Verbrechen in Vergessenheit geraten, die sich einst in diesem Gebäude ereignet haben.