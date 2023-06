Hip Hop Grand Slam in der Active City Arena

Hip Hop Fans aufgepasst: Breaking wird olympisch und das letzte große Qualifikationsbattle für den deutschen Kader findet am 17. und 18. Juni erstmalig in Hamburg statt. Dazu gibt es Graffiti Workshops, Musik und ein Kidsbattle auf dem Heiligengeistfeld.

Die HipHop Academy Hamburg hat das letzte große Ranking-Battle für die Qualifikation des deutschen Olympia-Breaking-Kaders 2024 nach Hamburg geholt. Damit wird die Breaking-Elite Deutschlands am Start sein und zeigen, was sie kann. Wer nach Paris zu den Olympischen Spielen fährt, steht noch nicht fest, das DTV-Ranking-Battle hierfür findet am Samstag, den 17. Juni von 14 bis 21 Uhr statt. „Es ist immer noch möglich, sich für den Olympiakader zu qualifizieren“, erklärt Bundestrainer Marco „Mallekid“ Baaden und hofft auf zahlreiche Fans.

Breakdance-Bundestrainer Marco Baaden (li.) und Hamburgs Landestrainer Jango P.Nd Jackson Stefanie Hörmann Breakdance-Bundestrainer Marco Baaden (li.) und Hamburgs Landestrainer Jango P.Nd Jackson

Rund 4.000 Menschen können am 17. und 18. Juni in der Arena auf dem Heiligengeistfeld die spannenden Wettkämpfe im Spitzensport verfolgen. Gleichzeitig werden die Zuschauer und Zuschauerinnen in die verschiedenen Genres der Hip Hop-Kultur mitgenommen und erleben deren viele Facetten: Musik, Graffiti, Rap und Tanz werden zu einem großartigen Event verschmelzen, ein Erlebnis für alle Gäste. Die HipHop Academy präsentiert mit einem großen All Styles Battle für Erwachsene, einem Kidsbattle, der Graffiti Jam „Rocking Colors“ und vielen weiteren Show-Acts die Vielfältigkeit dieser weltweiten Bewegung.

Dörte Inselmann, Intendantin der Stiftung Kultur Palast und der HipHop Academy Hamburg freut sich: „Hip Hop als weltweit größte Jugendkultur verzeichnet zum einen global steigende Musikmarktanteile und erhält zum anderen durch die Aufnahme in den olympischen Sportkanon nun auch die längst überfällige Akzeptanz durch den Leistungssport.“

Es geht nicht nur um die Olympia-Teilnahme: Auch Interessierte können in Battles gegeneinander antreten TANJA HALL Es geht nicht nur um die Olympia-Teilnahme: Auch Interessierte können in Battles gegeneinander antreten

Die Breaking & All Styles Dance Battles für Kids und Erwachsene zeigen alle urbanen Tanzsparten: Breaking Hip Hop-Tanz, Afro, House, Popping, Locking, Voguing, Krumping. Und: Auch das Kidsbattle bietet den 11- bis 13-Jährigen eine großartige Möglichkeit, sich kreativ auszutauschen. Es gibt Tanzworkshops mit Slim Boogie, Hip Hop Stände, Show Acts, Live Musik mit DJ Tricky und Food Corner. Sonny Tee und Stock La Rock geben Graffiti Workshops und weitere Graffiti Artists zeigen live, wie die Stadt bunt wird.

Das Programm im Detail

Samstag 17. Juni 2023

11:00 Uhr: Einlass

12:00 Uhr: Start Rocking Colors Graffiti Jam mit Sonny Tee, Stock La Rock, Anna T Iron / Workshps

13:00 Uhr: Start Pre Selection

17:00 Uhr: Start Ranking Battle

21:00 Uhr: Finale und Siegerehrung

Party Tipp: Ab 23:00 Uhr Aftershow Party im legendären Mojo Club auf St. Pauli. Auf zwei Floors gibt es den besten Hip Hop, RnB, Afrobeat und Drillsound mit Foxy, Jango, Freesi und DJ Craft (K.I.Z.) sowie einen großartigen Überraschungs-Act.

Sonntag, 18. Juni 2023

11:00 Uhr: Einlass

12:00 Uhr: Start “Catch the Crown” Pre Selection KIDS

12:00 Uhr: Start Secret Wars Tagging Battle / Rocking Colors Grafitti Jam / Workshops

13:30 Uhr: Start “Catch the Crown” Battle KIDS

14:00 Uhr: Start “Catch the Crown” 2vs2 Preselection ADULTS

16:10 Uhr: “Catch the Crown” 2vs2 Top 16 ADULTS

16:50 Uhr: “Catch the Crown” Halbfinale KIDS

17:00 Uhr: “Catch the Crown” Finale KIDS

19:00 Uhr: “Catch the Crown” 2vs2 Finale ADULTS

19:30 Uhr: Siegerehrung

Graffiti-Workshop: 15 Euro. Der Eintritt für Kinder unter 8 Jahren ist frei, Schüler und Schülerinnen zahlen 5 Euro.

Alle Infos und Tickets unter hiphop-grandslam.de/

Tickets gibt es bei Eventim.