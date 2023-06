Es ist eine unhaltbare Situation: Wer mit seinem kranken Kind in Mümmelmannsberg einen Arzt aufsucht, wird in der Regel nach Hause geschickt. Zumindest solange es sich nicht um einen Notfall handelt. Denn: Es gibt nur eine einzige Kinderarztpraxis. Und die ist heillos unterbesetzt. Eltern haben nun eine Unterschriftenaktion gestartet, um auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen.

Es ist eine unhaltbare Situation: Wer mit seinem kranken Kind in Mümmelmannsberg einen Arzt aufsucht, wird in der Regel nach Hause geschickt. Zumindest solange es sich nicht um einen Notfall handelt. Denn: Es gibt nur eine einzige Kinderarztpraxis. Und die ist heillos unterbesetzt. Eltern haben nun eine Unterschriftenaktion gestartet, um auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen.

Bereits im April hatten Eltern aus Mümmelmannsberg sich mit einem Brandbrief an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) gewandt und eine Nachbesetzung freigewordener Stellen in der Praxis Otto-Schlemmer-Straße 15 gefordert. Vor vier Jahren hatte es dort noch drei Ärzte gegeben. Während der Corona-Zeit reduzierte sich diese Zahl auf eine einzige Stelle – eine Teilzeitstelle.

Hamburg: Eltern aus Mümmelmannsberg schreiben Brandbrief

„Selbst Rezepte oder Krankschreibungen bekommt man nur mit Termin. Problem ist nur, dass es nicht möglich ist, telefonisch durchzukommen“, berichtet Sarah Schumacher, Mutter eines siebenjährigen Kindes, die zu den Verfasserinnen des Brandbriefs gehört.

Die Ärztin Eva-Maria Busemann vom Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift, das die Praxis in Mümmelmannsberg als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betreibt, bestätigt den Notstand. Gerade im ersten Quartal 2023 habe sich die Lage angesichts der vielen Akut-Infekte dramatisch zugespitzt, so dass man die Praxis teilweise habe schließen müssen. Noch heute können sie keine geregelten Öffnungszeiten garantieren. „In dieser äußerst schwierigen Situation hatten wir größtes Verständnis für die Sorgen und Nöte der Eltern in Mümmelmannsberg“, sagt Busemann.

Schumacher und ihre Mitstreiterinnen mahnten angesichts der schlechten Versorgungslage vor einer Verwahrlosung von Kindern in der sozial benachteiligten Großwohnsiedlung, die zum Stadtteil Billstedt gehört. Schließlich sei der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit bekannt. Wenn Kinder nicht mal die Chance auf eine eigentlich verpflichtende U-Untersuchung bekämen, sei das Risiko für Krankheiten wie Adipositas, Diabetes oder psychische Belastungen noch höher, so Schumacher.

Praxen in Billstedt und Horn sind heillos überlaufen

Auch der Impfstatus sei bei sehr vielen Kindern unzureichend. Sarah Schumacher weist darauf hin, dass das auch für die Eltern ein Problem ist. Denn ohne Masernimpfung kein Kita-Platz. Und ohne Kita-Platz keine Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Und schließlich sieht Schumacher die Gefahr, das Gewalterfahrungen bei Kindern übersehen werden könnten, wenn die kinderärztliche Kontrolle entfällt.

Über den von Außenstehenden oft hervorgebrachten Ratschlag, doch zu einem Kinderarzt in einem benachbarten Stadtteil zu fahren, können Schumacher und die anderen Eltern nur müde lächeln. Nicht nur, weil die Praxen in Billstedt und Horn genauso überlaufen sind, sondern auch, weil die Fahrt dorthin Geld kostet. Und Zeit.

„Sagen Sie mal einer alleinerziehenden Mutter mit fünf Kindern, dass sie quer durch die Stadt fahren soll“, sagt Sarah Schumacher und bittet um Verständnis für die prekären Verhältnisse vieler Betroffener.

Keine Privatpatienten: Ärzte lassen sich nicht gerne im Hamburger Osten nieder

Genau diese Verhältnisse sind auch der Grund für die schlechte Versorgungslage. Denn wo es keine lukrativen Privatpatienten gibt, lässt sich kein Arzt gerne nieder. „Eine Herausforderung ist auch der ausgeprägte und seit Jahren bekannte Mangel an kinderärztlicher Versorgung im gesamten Hamburger Osten. Trotz kontinuierlicher und intensiver Suche seit Oktober 2022 gestaltet sich die Nachbesetzung der freien Stellen in Mümmelmannsberg ausgesprochen schwierig. Eine Niederlassung im Hamburger Osten ist für die meisten Kolleg*innen wenig attraktiv“, so Eva-Maria Busemann.

Auch die KV bestätigt die Schwierigkeiten, Ärzte in den Osten Hamburgs zu locken. „Die KV Hamburg ist sich der derzeit schwierigen kinderärztlichen Versorgungssituation in der Region bewusst. Wir arbeiten derzeit mit allen beteiligten Institutionen an kurz- und mittelfristigen Lösungen“, so Sprecher Jochen Kriens zur MOPO.

Sie fordert mehr Kinderärzte für Mümmelmannsberg: Bettina Rosenbusch vom Billenetz hfr Sie fordert mehr Kinderärzte für Mümmelmannsberg: Bettina Rosenbusch vom Billenetz

Zwar ist es nun offenbar kurzfristig gelungen, eine Verstärkung für die Praxis zu gewinnen. Allerdings ist auch das nur eine Teilzeitkraft. „Das ist immer noch viel zu wenig“, sagt Bettina Rosenbusch, Netzwerkkoordinatorin Billenetz & Lokale Vernetzungsstelle Prävention für Mümmelmannsberg, Horn und Billstedt. „Gerade für Kinder aus niedrigen sozialen Schichten ist eine frühe Förderung extrem wichtig.“ Und der Bedarf werde nun mal von Kinderärzten überprüft und festgestellt.

KV-Sprecher Kriens: „Wir sind mit allen Beteiligten im Gespräch.“ Nach MOPO-Informationen ist das Ziel, die Praxis ab Juli wieder zu den früheren Öffnungszeiten zu betreiben. Dann sollen auch die Vorsorgeuntersuchungen wieder vollumfänglich angeboten werden können.