In Hamburg gibt es im deutschlandweiten Vergleich die meisten Wohnungslosen. Trotzdem sind diese Menschen nach wie vor eine Randgruppe, werden von öffentlichen Plätzen regelrecht verdrängt. Unter ihnen sind auch etliche trans Personen, die sogar innerhalb dieser Gruppe noch Diskriminierung erfahren. Hilfe gibt es im Bodelschwingh-Haus in Barmbek-Süd. Dort werden sie nicht nur beraten, sondern bekommen im besten Fall eine eigene Wohnung vermittelt. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Die Mitarbeiter:innen berichten von den Sorgen und Nöten der Betroffenen – und haben einen wichtigen Appell.

In Hamburg gibt es im deutschlandweiten Vergleich die meisten Wohnungslosen. Trotzdem sind diese Menschen nach wie vor eine Randgruppe, werden von öffentlichen Plätzen regelrecht verdrängt. Unter ihnen sind auch etliche trans Personen, die sogar innerhalb dieser Gruppe noch Diskriminierung erfahren. Hilfe gibt es im Bodelschwingh-Haus in Barmbek-Süd. Dort werden sie nicht nur beraten, sondern bekommen im besten Fall eine eigene Wohnung vermittelt. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Die Mitarbeiter:innen berichten von den Sorgen und Nöten der Betroffenen – und haben einen wichtigen Appell.

„Für obdachlose trans Personen ist es viel schwieriger, einen Platz in Notübernachtungsstätten zu finden“, erklärt Jule Lanfer, die seit August 2022 im Bodelschwingh-Haus als Sozialarbeiterin beschäftigt ist. Denn diese sowieso schon knappen Notunterkünfte seien eben immer noch strikt getrennt: Da gebe es Frauenhäuser und Übernachtungsstätten für Männer oder eben Frauen. Trans Personen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem nach der Geburt bestimmten Geschlecht übereinstimmt, fielen dort in der Regel durchs Raster.

Bodelschwingh-Haus: Anlaufstelle für obdachlose trans Personen

Die Einrichtung an der Humboldtstraße in Barmbek-Süd bietet seit 1927 Hilfe für wohnungslose Männer an – und seit 2018 auch für trans Personen. „Als wir damit angefangen haben, war das beinahe noch ein Tabuthema“, berichtet Leiter Christian Heine. „Inzwischen ist das zum Glück nicht mehr so. Was aber nicht heißen soll, dass alles gut ist – denn das ist es auf keinen Fall.“

Christian Heine ist Leiter des Bodelschwingh-Hauses, das auch Hilfe für obdachlose trans Personen anbietet. Florian Quandt Christian Heine ist Leiter des Bodelschwingh-Hauses, das auch Hilfe für obdachlose trans Personen anbietet.

45 Einzelwohnungen gibt es in der Einrichtung für obdachlose Männer, trans Personen werden hingegen an anderen Orten untergebracht. „Es soll nicht zu einem Zwangs-Outing der Betroffenen kommen, sie sollen sich sicher fühlen“, erklärt Daniela Huschenbeth, die wie Lanfer als Sozialpädagogin arbeitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Trans Frau von Männergruppe bespuckt und verprügelt

Melden können sich die Betroffenen entweder telefonisch oder per E-Mail, danach folgt ein Vorstellungsgespräch vor Ort. Auch hier haben trans Personen eine extra Anlaufstelle. „Dort klären wir die Eckdaten und ob die Personen einen Anspruch auf soziale Leistungen haben“, fährt sie fort.

Betroffene können in WGs oder Einzelwohnungen unterkommen

Für die Betroffenen stehen drei WGs für je zwei Personen und zwei Einzelwohnungen zur Verfügung, die überall in der Stadt verteilt sind. „Das ist zunächst eine Zwischenstation, bis wir eine dauerhafte Unterkunft gefunden haben“, sagt Katharina Thieme, die für die Wohnungsvermittlung zuständig ist. „Das ist auf dem aktuellen Hamburger Wohnungsmarkt aber eine Herausforderung, um es vorsichtig zu formulieren.“ Um die anderthalb Jahre blieben die meisten in diesen Zwischenstationen. Es gebe zwar schon einige Vermieter oder Wohnungskonzerne, wie die SAGA, die mit ihnen zusammenarbeiteten, aber es seien eben viel zu wenige.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg Pride schimpft auf die CDU – die keilt zurück: Wirbel um CSD-Ausladung

Werden Betroffene auch abgelehnt? Lanfer und Huschenbeth nicken. Das Bodelschwingh-Haus ist eine Einrichtung ausschließlich für Menschen in „besonderen Lebensverhältnissen und sozialen Schwierigkeiten“. Das können ganz unterschiedliche Schwierigkeiten sein, zum Beispiel keine Wohnung oder kein gesichertes Einkommen. „Soziale Schwierigkeiten hat man, wenn man diese Probleme nicht alleine verändern kann“, sagt Huschenbeth.

Mitarbeiter helfen den Betroffenen bei Behördengängen

Aber nicht nur bei der Wohnungssuche helfen die Mitarbeiter:innen vom Bodelschwingh-Haus, sie unterstützen die Betroffenen auch im Alltag. „Trans Menschen haben von Behörden oft Diskriminierung erfahren. Deshalb verhelfen wir ihnen zu einem dgti-Ausweis.“ Das ist ein Ergänzungspapier zum Personalausweis mit dem Geschlecht und dem neu gewählten Namen, das auch von Behörden, Institutionen und Polizei anerkannt wird.

Übers Jahr verteilt bekommt das Bodelschwingh-Haus in Barmbek-Süd um die 20 bis 30 Anfragen von obdachlosen trans Personen. Florian Quandt Übers Jahr verteilt bekommt das Bodelschwingh-Haus in Barmbek-Süd um die 20 bis 30 Anfragen von obdachlosen trans Personen.

Übers Jahr verteilt bekommen sie um die 20 bis 30 Anfragen von trans Personen, Platz haben sie meistens aber nur für circa vier bis fünf. „Das ist wirklich schlimm, weil es bei vielen eben akut ist“, berichtet Lanfer. „Die meisten sind noch sehr jung und haben vorher bei ihren Familien gelebt. Nach dem Outing wurden sie dann nicht mehr akzeptiert und ihre Not ist groß. Wir können dann leider nichts anderes tun, als sie auf die Warteliste zu setzen.“

Deshalb appellierten sie an Hamburgs Vermieter:innen, sich bei Interesse mit ihnen in Kontakt zu setzen, betont Einrichtungsleiter Christian Heine. „Schließlich ist eine Wohnung das entscheidende Instrument, um wieder ein normales Leben führen zu können.“