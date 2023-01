Papp-Berge türmen sich auf, Kartons, Geschenkpapier und Versandverpackungen verstopfen Container, liegen auf Fußwegen, versperren den Weg. Es sind die sichtbaren Nachwehen der Weihnachtstage. Doch dieses Jahr ist es aus mehreren Gründen besonders schlimm. Anwohner sind genervt. Regina Laqua (60) und ihre Mutter Marianne Schürholz (91) gehen beim weihnachtlichen Spaziergang an den Müllbergen am Hofweg in Uhlenhorst vorbei. „Ich bin entsetzt. Einerseits darüber, dass es nicht abgeholt wird, andererseits darüber, dass die Leute ihre Sachen einfach davor schmeißen“, so die 91-Jährige. „Es ist ein Unding, dass die Kartons nichtmal zusammengelegt werden. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts zu tun", so die Tochter zur MOPO. Die Stadtreinigung Hamburg sieht das ähnlich – und richtet sich mit Bitten an alle Hamburger.

Wo Papiercontainer bereits vollgestopft sind, sammelt sich der Müll unmittelbar davor. Rund um Hamburgs dunkelgrüne Stahltonnen reiht sich ungeordnet Karton für Karton aneinander, versperrt teilweise den Zugang. Und während die Stadtreinigung an Heiligabend nochmal im Einsatz wurde, wuchsen die Papier- und Pappberge an den beiden folgenden Weihnachtstagen an. Anwohner:innen sind verärgert.

Regina Laqua (60) und ihre Mutter Marianne Schürholz (91) gehen beim weihnachtlichen Spaziergang an den Müllbergen am Hofweg in Uhlenhorst vorbei. „Ich bin entsetzt. Einerseits darüber, dass es nicht abgeholt wird, andererseits darüber, dass die Leute ihre Sachen einfach davor schmeißen“, so die 91-Jährige. „Es ist ein Unding, dass die Kartons nichtmal zusammengelegt werden. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts zu tun“, so die Tochter zur MOPO. Die Stadtreinigung Hamburg sieht das ähnlich und richtet sich mit Bitten an die Hamburger:innen.

Appell der Hamburger Stadtreinigung

In einer Mitteilung auf der Webseite der Hamburger Stadtreinigung heißt es: „Zerkleinert die Kartons, bringt nicht alles auf einmal zum Müllcontainer, stellt nichts daneben ab und schmeißt kein beschichtetes Geschenkpapier hinein. Wenn das Geschenkpapier mit einer Glitzer- oder Folienbeschichtung versehen ist, muss es im Restmüll entsorgt werden. Noch besser: Vermeidet Müll.“

Ein weiterer Faktor ist die Pandemie: Die Menschen bestellen seit Corona noch mehr im Internet als vorher. Dadurch steigt natürlich auch der Verpackungsmüll, der durch die Warensendungen entsteht. „Wir können erkennen, dass zunehmend Pakete in die Container geworfen werden und weniger Papier. Das ist ganz klar auf den Online-Handel zurückzuführen. Die Leute sind bequemer geworden“, so Johann Gerner-Beuerle, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg, zur MOPO.

Papp-Alarm in Hamburg: Die Container in der Biernatzkistraße in Altona quellen über. Florian Quandt Papp-Alarm in Hamburg: Die Container in der Biernatzkistraße in Altona quellen über.

Online-Handel wächst durch Pandemie

Laut Statistischem Bundesamt ist der Online-Handel allein im Sommer 2021 um fast neun Prozent gestiegen – und das trotz der Öffnung des Einzelhandels nach dem Lockdown. Es ist zu erwarten, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft den Online-Handel nochmal ordentlich angekurbelt hat. Aber auch die Corona-Pandemie könnte in den kommenden Wochen ein zusätzlicher Faktor werden.

„Wenn bei der Stadtreinigung Personal ausfällt, wird zuerst auf die Abholung von Papp- und Papiermüll verzichtet, denn Restmüll und Biomüll haben eine höhere Priorität“, sagt Johann Gerner-Beuerle, Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg. Bisher gebe es bei der Müllabfuhr jedoch keinen problematischen Personalausfall.

Müll-Problem extistierte bereits vor Weihnachten

Bereits vor Weihnachten berichtete die MOPO von überfüllten Müllcontainern am Großneumarkt. Das dortige Problem: Die Gegend ist dicht besiedelt. Zudem findet dort regelmäßig ein Wochenmarkt statt. Hier und da nutzt auch immer mal einer von den Marktbetreibern die Wertstoffcontainer am Rande des Platzes.

Ein Müllberg rund um die Wertstoffcontainer am Großneumarkt. Privat / hfr Ein Müllberg rund um die Wertstoffcontainer am Großneumarkt.

Laut eines Sprechers war es zeitweise nicht mehr möglich, die Wertstoffcontainer anzuheben, weil der Müllberg dann zusammenfallen und die Abstellflächen belegen würde. Das hätte zur Folge gehabt, dass die angehobenen Container nicht wieder hätten abgestellt werden können.

Stadtreinigung kontrolliert Situation am Großneumarkt

Aktuell versucht die Stadtreinigung dem entgegenzuwirken, indem man nun zwei Mal wöchentlich mit einem Reinigungstrupp vorfährt, um die Vermüllung um die Container herum einzudämmen. Regelmäßige Kontrollen haben laut dem Sprecher ergeben, dass sich die Zustände nun deutlich gebessert hätten.

Ab Montag, dem 27. Dezember, dürfte sich die allgemeine Lage an Hamburgs Müllcontainern ebenfalls langsam verbessern, denn dann ist die Stadtreinigung wieder auf den Straßen unterwegs und entsorgt die Verpackungsreste, die an Weihnachten übrig geblieben sind.