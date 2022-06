Hilf mit Airbnb.org Geflüchteten aus der Ukraine

Aufgrund des Krieges in der Ukraine suchen hunderttausende Menschen dringend eine vorübergehende Unterkunft in Deutschland. Gemeinsam mit Airbnb.org können Gastgeber:innen ihre Türen für Geflüchtete aus der Ukraine öffnen.

In den letzten Wochen hat der Krieg in der Ukraine viele Menschen in großes Leid gestürzt und viele mussten das Land verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Deshalb haben Airbnb und Airbnb.org schnell entschieden, ihre Expertise und Ressourcen einzusetzen, um Menschen in Not zu helfen. Airbnb.org, eine Non-Profit-Organisation, möchte weltweit bis zu 100.000 Menschen, die aus der Ukraine fliehen, kostenlose, vorübergehende Unterbringung ermöglichen. Dabei arbeiten sie zum Teil mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, die diese Aufenthalte in den jeweiligen Ländern direkt koordinieren. Airbnb.org ermutigt alle, denen es möglich ist, ihre Unterkunft kostenlos oder zu einem ermäßigten Preis für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, denn besonders in Deutschland braucht es noch mehr Gastgeber:innen, die ihr Zuhause für Geflüchtete öffnen.

Jedes Zimmer, jede Wohnung, jede Unterkunft zählt

Die Stärke von Airbnb ist die Community – Gastgeber:innen mit (temporären) Unterkünften auf der ganzen Welt. Viele Menschen in ganz Europa und besonders in Deutschland sind bereit, sich zu engagieren, um Geflüchteten in dieser schrecklichen Situation zu helfen. In Europa haben sich inzwischen mehr als 20.500 Gastgeber:innen auf Airbnb.org angemeldet, um die Aktion zu unterstützen. Bisher konnten mehr als 25.000 Geflüchtete eine Unterkunft über Airbnb.org finden.

Wer die Initiative unterstützen möchte, kann sich unter airbnb.org/help-ukraine beteiligen und sich direkt als Airbnb.org-Gastgeber:in anmelden. Man muss dazu nicht bereits Gastgeber:in auf Airbnb sein. Was in diesem Zusammenhang auch wichtig zu wissen ist: Alle Gastgeber:innen erhalten Unterstützung durch einen 24/7-Kundenservice und AirCover – ein kostenloser Rundumschutz, der eine Haftpflichtversicherung in Höhe von bis zu einer Million US-Dollar bietet.

Die Stärke von Airbnb ist die Community.

Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen sorgt für Vermittlung der Geflüchteten

Anfang März hat Airbnb.org eine Partnerschaft mit dem Bundesinnenministerium und #Unterkunft-Ukraine bekannt gegeben. Jetzt geht es darum, dass Geflüchtete überall in Deutschland mit aufnahmebereiten Gastgeber:innen verknüpft werden. Airbnb.org arbeitet dazu mit lokalen Organisationen zusammen, die die Vermittlung der Geflüchteten an Gastgeber:innen koordinieren und den Geflüchteten bei ihrer Ankunft und Eingewöhnung vor Ort helfen. Zu diesen Organisationen zählen zum Beispiel der V​erein Die Sputniks (eine Vereinigung russischsprachiger Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Deutschland), Karuna (ein Berliner Verein, der speziell Kindern und Jugendlichen hilft), Phineo, ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus und Bienvenida, einem Projekt der NGO PxP Embassy e.V., mit dem Ziel, BiPoC-Personen zu unterstützen, die aus der Ukraine fliehen und in Berlin ankommen. Diese NGOs unterstützen Geflüchtete bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung, bei der Suche nach einer dauerhaften Unterkunft, mit Arbeits- oder Bildungsmöglichkeiten und vielem mehr.

Die Solidarität ist groß, aber es werden noch mehr Gastgeber:innen jetzt gebraucht

Bisher gab es eine überwältigende Resonanz von Menschen, die diese Aktion unterstützen möchten. Mehr als 48.000 Gastgeber:innen haben sich bisher auf Airbnb.org angemeldet, um Geflüchteten auf der ganzen Welt ihr Zuhause anzubieten. Trotzdem braucht es in Deutschland und besonders in Hamburg noch mehr Gastgeber:innen, die Geflüchtete bei sich aufnehmen. Alle, die Platz haben, sich an der Initiative zu beteiligen, werden ermutigt, ihre Türen für Geflüchtete zu öffnen.

Du kannst keine Unterkunft anbieten? Dann kannst Du immer noch spenden, denn Airbnb.org übernimmt die Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten.

Über Airbnb.org

Airbnb.org ist eine Non-Profit-Organisation, die Menschen auf der ganzen Welt in Krisenzeiten vorübergehende Unterkünfte vermittelt. Airbnb.org arbeitet unabhängig und nutzt die Technologie, Services und andere Ressourcen von Airbnb, Inc. kostenlos, um den gemeinnützigen Zweck von Airbnb.org zu erfüllen. Die Inspiration für Airbnb.org kam 2012 von einer Gastgeberin namens Shell: Sie nahm Menschen bei sich auf, die von Hurrikan Sandy betroffen waren. Dies löste eine ganze Bewegung aus und war der Beginn eines Programms, mit dem Gastgeber:innen auf Airbnb Menschen in Notunterkünfte bereitstellen können. Seitdem hat sich das Programm weiterentwickelt und konzentriert sich sowohl auf Hilfe in Notsituationen als auch darauf, Evakuierte, Katastrophenhelfer:innen, Geflüchtete und Asylbewerber:innen – sowie seit letztem Jahr auch Einsatzkräfte im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 – durch die Vermittlung von Unterkünften zu unterstützen. Seitdem haben zahlreiche Gastgeber:innen ihre Unterstützung angeboten und so bereits 100.000 Menschen in Notsituationen eine vorübergehende Bleibe zur Verfügung gestellt. Airbnb.org ist eine selbstständige und von Airbnb, Inc. unabhängige Organisation. Airbnb, Inc. erhebt keine Servicegebühren für Aufenthalte, die von Airbnb.org unterstützt und über die Airbnb-Plattform abgewickelt werden.