Mit einer Fläche von nur gut einem Quadratkilometer ist Dulsberg ein echter Zwerg unter den Stadtteilen. Bis in die 1990er-Jahre galt er als sozialer Brennpunkt. Ein Ruf, der dem Stadtteil bis heute nachhängt. Dabei hat Dulsberg so viel zu bieten: Preiswerte Wohnungen, ausgedehnte Grünanlagen und eine engagierte Bewohnerschaft – die dazu mit so manchem Klischee aufräumt.