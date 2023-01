Vor 50 Jahren haben sie sich noch was getraut, die Architekten. Damals entstanden futuristische, schräge, aber auch abwechslungsreiche und spannende Gebäude-Komplexe oft im öffentlichen Auftrag. So wie das größte Hamburger Postamt am Überseering in der City Nord. Jetzt wird das Gebäude abgerissen.

Es wurde 1970-74 nach Entwürfen des Architektenpaars Friedrich und Ingeborg Spengelin errichtet. Nun ist der Bau im Stil des „Brutalismus” bald Geschichte. Der Abriss läuft. Vor Jahren war in der City Nord bereits die als „Post-Pyramide“ bekannte Oberpostdirektion abgebrochen worden.

Der Abriss des Gebäudes ist in vollem Gange. / Patrick Sun Der Abriss des Gebäudes ist in vollem Gange.

Das Postamt 60, das jetzt dran glauben muss, um einen vermutlich ziemlich langweiligen Neubau zu weichen, war mit 320 Mitarbeitern einmal der größte Hamburger Post-Betrieb. Die Schalterhalle war hell gestaltet und es gab sogar eine „Postschule” mit zwölf Klassenräumen.

Der Hamburger Denkmalverein bedauert den Abriss und spricht von einem „großen Verlust.”

Das baukulturelle Erbe der 1960er/70er Jahre werde in der Hansestadt viel zu wenig geschätzt, so der Verein.