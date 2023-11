Über schlechten Kaffee braucht sich in Hamburg niemand zu ärgern. Viele kleine Röstereien bringen hochwertige Spezialitäten auf den Markt – und in die Tassen. Hier sind unsere Lieblingsadressen für alle, die Wert auf guten Espresso, Cappuccino oder Filterkaffee legen.

Ganz in Rot

Bei „Carroux“ in Blankenese leuchten nicht nur die Verpackungen, sondern auch die Röstmaschine in rot. Inhaber Ulrich Carroux röstet seit 1998 ausgewählte und fair gehandelte Kaffeebohnen in kleinen Mengen. Hier kann man sich ganz gemütlich durch alle Sorten probieren oder einfach ein Päckchen für zuhause mitnehmen.

Carroux, Elbchaussee, 583 Blankenese, Mo bis Sa 8.30 bis 18 Uhr, So 11 bis 18 Uhr

Seit 1998 gibt es die Rösterei Carroux in Blankenese - Mitarbeiter Julian serviert den Kaffee. Anke Geffers Seit 1998 gibt es die Rösterei „Carroux“ in Blankenese – Mitarbeiter Julian serviert den Kaffee.

Kaffee-Weltreise

Der Kaffee schmeckt in der „Nord Coast Coffee Roastery“ (NCC) genauso gut wie die Banana Bread Pancakes. Wer sich umschaut, lernt nebenbei einiges über verschiedene Röstungen, über Brühmethoden mit Siphon oder Karlsbader Kanne oder über den Aufbau einer eine Kaffeebohne, Kreidezeichnungen an der Wand sei Dank. Inhaber Jörn Gorzolla erzählt gern von Kaffee-Reisen nach Äthiopien, Honduras, Kolumbien oder Kenia. Die ganze Welt des Kaffees, auch wenn man nur in der Deichstraße sitzt.

NCC, Deichstraße 9, Altstadt Mo bis So 9 bis 17 Uhr

Nord Coast Coffee Roastery-Gründer Jörn Gorzolla kauft Kaffeebohnen in der ganzen Welt ein. Anke Geffers „Nord Coast Coffee Roastery“-Gründer Jörn Gorzolla kauft Kaffeebohnen in der ganzen Welt ein.

Röst in Peace

Die „Kaffeerei“ Rösterei in Pinneberg röstet schon länger Kaffeebohnen aus aller Welt. Seit Kurzem schmecken Espresso, Cappuccino, Cortado oder Caffè Latte und Spezialitäten wie Bumble (frisch gepresster Orangensaft mit Espresso) auch in der „Kaffeerei“ in Barmbek–Nord. Der perfekte Ort für eine Kaffeepause nach einem Spaziergang durch den Stadtpark.

Kaffeerei, Alter Güterbahnhof 1B, Barmbek-Nord, Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr

Der Kaffee in der Kaffeerei in Barmbek Nord kommt aus der gleichnamigen Rösterei in Pinneberg. Anke Geffers Der Kaffee in der „Kaffeerei“ in Barmbek Nord kommt aus der gleichnamigen Rösterei in Pinneberg.

Torrefaktum

Dass es beim Rösten auf die Sekunde ankommt, wissen auch die Röstmeister von „Torrefaktum“. („torrefacto“ ist eine spezielle Röstart). Je heller die Röstung, desto mehr Koffein und Säure enthält die Mischung. Die Produkte aus der Rösterei im Phoenixhof heißen „Hey Dude“ oder „Black Birdy“ und können in Ottensen, Eppendorf und im Zeit-Cafe in der Innenstadt probiert werden – oder direkt in der Rösterei mit Lagerverkauf in Bahrenfeld.

Torrefaktum, Bahrenfelder Str. 237, Ottensen, Mo bis Fr 7.30 bis 19 Uhr, Sa/So 9 bis 18 Uhr

Kaffee der Rösterei Torrefaktum wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Anke Geffers Kaffee der Rösterei „Torrefaktum“ wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Bio aus Mexiko

Während es sich die Gäste auf den mit ehemaligen Kaffeesäcken bezogenen Sesseln und einem Espresso im geräumigen Cafe gemütlich machen, können sie zuschauen, wie Francois in der „Maya Kaffeerösterei“ die Bohnen röstet. Die kommen in ausgezeichneter Bio-Qualität vorzugsweise aus Mittel- und Südamerika.

Maya Kaffeerösterei, Hammerbrookstraße 75 Hammerbrook, Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr

Vorn ein gemütliches Cafe, hinten die Maya-Rösterei. Anke Geffers Vorn ein gemütliches Cafe, hinten die „Maya-Rösterei“.

Dreimal top

Zu den besten Röstern gehören in Hamburg auch „Playground“ auf St. Pauli mit fair gehandeltem Kaffee, „onetake coffee“ aus Bahrenfeld und die „Quijote“ Rösterei, die den lokalen Produzenten einen weitaus höheren Anteil vom Verkaufspreis zahlt, als branchenüblich.

Playground, Detlev-Bremer-Straße 21, St. Pauli, Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr

onetake coffee, Beerenweg 6, Bahrenfeld, Mo bis Do 10 bis 22 Uhr

Quijote, Marckmannstraße 30, Rothenburgsort, Lagerverkauf: Di/Do 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr