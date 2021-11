Auf der A7 in Richtung Flensburg, zwischen den Ausfahrten Seevetal-Fleestedt und HH-Marmstorf sind zuletzt gravierende Fahrbahnrisse und -ausbrüche festgestellt worden. Diese müssen nun kurzfristig repariert werden, um weitergehende Schäden der Fahrbahnen zu vermeiden. Die Arbeiten finden am kommenden Wochenende am 13. und 14.11. statt.

Der Überholfahrstreifen soll am Samstag zwischen 5.30 und 18 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird dann einspurig über den Hauptfahrstreifen und Standfahrstreifen an der Arbeitsstätte vorbeigeführt.

Am Sonntag wird der Hauptfahrstreifen für die Arbeiten ebenfalls von 5.30 bis 18 Uhr gesperrt und der Verkehr über den Überholfahrstreifen geführt. Die Sperrung betrifft auch die Rastanlage Harburger-Berge Ost. Nutzer werden gebeten, die entsprechenden Anlage davor, die Rastanlage Seevetal-Ost, oder die danach, die Rastanlage Holmmoor, im Verlauf der A7 zu nutzen. (alu)