Dort wo früher 27 Bäume standen, ist jetzt seit über einem Jahr eine Baustelle. Auf dem Alsenplatz in Altona-Nord sollte bis Anfang 2023 günstiger Wohnraum für Auszubildende der Hamburger Sparkasse (Haspa) entstehen. Allerdings fällt beim Vorbeifahren auf: Der Rohbau ist noch nicht einmal ansatzweise fertig. Was dauert da so lang und vor allem: Wann können dort endlich die ersten Azubis einziehen?

Dort wo früher 27 Bäume standen, ist jetzt seit über einem Jahr eine Baustelle. Auf dem Alsenplatz in Altona-Nord sollte bis Anfang 2023 günstiger Wohnraum für Auszubildende der Hamburger Sparkasse (Haspa) entstehen. Allerdings fällt beim Vorbeifahren auf: Der Rohbau ist noch nicht einmal ansatzweise fertig. Was dauert da so lang und vor allem: Wann können dort endlich die ersten Azubis einziehen?

Auf dem Baustellen-Plakat am Alsenplatz prangen immer noch die ursprünglichen, optimistischen Daten: „Baustart 2022, Fertigstellung Anfang 2023“. Insgesamt 145 Bewohner sollen hier mal in 69 Apartments ziehen, die sich in Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen aufteilen und jeweils eine Wohnfläche zwischen 42 und 62 Quadratmeter haben. In der obersten Etage sind die Gemeinschafts- und Lernräume sowie eine Dachterasse geplant.

Alsenplatz: Hier wird ein Azubi-Heim der Haspa errichtet

Von den sieben geplanten Geschossen ist im Juni 2023 allerdings noch nicht wirklich viel zu sehen, gerade einmal die erste Etage lässt sich im Rohbau inzwischen erahnen. Woran liegt das? Die Baugenehmigung hatte die Haspa jedenfalls bereits im Herbst 2021 bekommen, deshalb konnte es im Januar 2022 zunächst noch pünktlich mit den Arbeiten losgehen.

Grüne Hausfassaden und Urban Gardening auf dem Dach: Eine Konzeptskizze zeigt, wie das Azubi-Wohnheim auf dem Alsenplatz zukünftig aussehen könnte. „Schnittger Architekten + Partner“ Grüne Hausfassaden und Urban Gardening auf dem Dach: Eine Konzeptskizze zeigt, wie das Azubi-Wohnheim auf dem Alsenplatz zukünftig aussehen könnte.

Der Baustart wurde damals zunächst kurzfristig von Aktivistinnen und Aktivisten verzögert, die die Baumkronen besetzt hatten. „Jeder Baum zählt“ stand auf den Bannern, die in die Wipfel wehten. Schon davor steckten im Boden symbolische Grabkreuze an den einzelnen Bäumen. Die Initiative „Green Alsenplatz“ von Anwohnern und Betroffenen forderte den Erhalt der Bäume auf dem Platz zugunsten der Umwelt.

„Wir bauen dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum für Hamburger Auszubildende. Aus wilden Parkplätzen wird ein grüner, ruhiger Ort mit hoher Aufenthaltsqualität“, hielt die Haspa damals dagegen. Maximal 235 Euro sollen die Apartments kosten – ein Schnäppchen auf dem überhitzten Hamburger Wohnungsmarkt. Darüber hinaus sollen neben den Ausgleichspflanzungen auch zusätzliche 25 Stadtbäume ortsnah verpflanzt werden.

Warum wurden die Bauarbeiten am Alsenplatz so verzögert?

Die Aktion zum Baustart verlief dann recht schnell im Sande, bereits nachmittags hatten die Aktivisten die Bäume wieder weitgehend verlassen. Es konnte also losgehen – allerdings doch nicht so schnell, wie geplant. „Die komplexen Leitungsnetze unter dem Platz hatten den Baustart zunächst verzögert“, sagt Haspa-Sprecherin Stefanie von Carlsburg auf MOPO-Nachfrage. Der Tiefbau sei nun aber abgeschlossen, der Hochbau könne beginnen.

Statt im Februar 2023 sollen die Azubis jetzt erst im Sommer 2024 in die Apartments einziehen. Das Angebot richtet sich an diejeingen, die aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg kommen und nicht pendeln können. Die Baukosten liegen laut von Carlsburg immer noch bei den angepeilten 23 Millionen Euro.