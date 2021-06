Hier soll’s spuken: Grusel-Klinik in Geesthacht bei Hamburg zu verkaufen

Geesthacht –

Ein kleiner Turm mit bronzener Wetterfahne. Darunter ein Giebel mit einer wunderschönen historischen Uhr – die Lungenheilstätte Edmundsthal-Siemerswalde ist eine architektonische Perle mitten im Wald vor den Toren Hamburgs. Und die Stadt sucht dafür jetzt einen wohlhabenden Fan denkmalgeschützter Bauten. Aber Achtung: Es soll in dem alten Klinikgebäude spuken!

Der Klinikname weist auf den Stifter der Klinik hin: Edmund Siemers (1840-1918) hatte mit Petroleum, Guano und Salpeter ein ungeheures Vermögen gemacht.

Hier soll’s spuken: Grusel-Klinik bei Hamburg zu verkaufen

1896 stiftete er die Klinik, die kurz vor der Jahrundertwende fertiggestellt wurde. 1907 dann bezahlte Siemers das heutige Hauptgebäude der Uni an der nach ihm benannten Edmund-Siemers-Allee am Dammtor.

Der Turm hat eine Wetterfahne aus Bronze als Spitze. Quandt Foto:

Die ersten Patienten der idyllisch am Geesthang, mitten im Wald gelegenen Klinik waren mittellose Hamburger Arbeiter, die vor allem an Tuberkulose litten. Diese schwere Lungenkrankheit wurde durch armselige Lebensverhältnisse begünstigt. So bestand die Behandlung dann auch vor allem aus guter Ernährung, Spaziergängen an der frischen Luft, „Wasser-Anwendungen“ oder Liege-Kuren im Freien.

Lungenheilstätte Edmundsthal-Siemerswalde war früher Reservelazarett

Im Hof ist Vieles überwuchert und verfallen. Quandt Foto:

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Klinik zum Reservelazarett für lungenkranke Soldaten. Im Zweiten Weltkrieg wiederum brachte man in den Gebäuden Arbeiter der benachbarten Sprengstofffabrik Krümmel unter.

Neben Vamed-Klinik in Geesthacht: Historisches Krankenhaus zu verkaufen

Nach 1945 wurde der Klinikbetrieb wieder aufgenommen. Heute befindet sich auf dem großzügigen Areal die Vamed-Klink, in der Kinder mit Hinverletzungen behandelt werden. Außerdem gibt es Einrichtungen der Johanniter für Senioren.

Über diese Treppe gingen die Tuberkulose-Patienten früher in den die Klinik umgebenden Wald. Quandt Foto:

Doch eins der Hauptgebäude des historischen Klinik-Ensembles steht seit Jahren leer: das Thekla-Haus, benannt nach der Tochter des Klinik-Stifters.

Das gesamte Thekla-Haus bei Hamburg bietet 5000 Quadratmeter Fläche

Und dieses Schloss-ähnliche Gebäude wird per Ausschreibung ab 2021 vom Hamburger Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) angeboten. Die Grundstücksfläche beträgt üppige 8600 Quadratmeter mit altem Baumbestand. Im Gebäude stehen fast 5000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Doch das Thekla-Haus muss denkmalgerecht saniert werden. Und das wird Millionen verschlingen. In Absprache mit den Denkmalschützern können aber auch durchaus weitere Gebäude, auch Wohnhäuser, auf dem Gelände errichtet werden.

Geisterjäger wollen „paranormale Aktivitäten“ gefunden haben

Aber Angst vor Geistern sollte ein Käufer nicht haben. „Geisterjäger“ haben sich in der leerstehenden Klinik umgesehen. Und im weit verzweigten Keller, in dem früher angeblich auch verstorbene Patienten lagen, sei man auf „paranormale Aktivitäten“ gestoßen.