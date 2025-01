Für fast eineinhalb Jahre hatte sich die Königstraße (Altona-Altstadt) in eine große Baustelle verwandelt. Der Senat tüftelte entlang der Verkehrsader an der „Straße der Zukunft“, Auto- und Radfahrer mussten sich an Absperrungen und Umleitungen entlangschlängeln. Damit ist es jetzt vorbei, die Straße ist offiziell fertiggestellt. Gegenwind gab es bei dem rot-grünen Projekt kaum – das allein ist schon bemerkenswert.