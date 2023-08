Petticoat und Nierentisch, Pastellfarben und Rock‘n‘Roll: Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte amerikanischer Einfluss das Leben in der neuen Bundesrepublik. Auch in Hamburg sind noch einige Spuren aus dieser Zeit zu finden. Einige Gebäude aus der Nachkriegszeit sind fast unverändert erhalten geblieben, andere wurden renoviert und es gibt sogar einen Laden, der dieses Jahrzehnt lebendig macht.

Oldtimer-Tankstelle

Bis 2010 war die Tankstelle am Billhorner Röhrendamm (Rothenburgsort) nur noch eine Ruine. Dank eines engagierten Teams ist die Tankstelle zum beliebten Treffpunkt nicht nur für Oldtimer-Fans geworden. Kfz-Prüfstelle und Erfrischungsraum wurden originalgetreu restauriert, so, wie es in den 50er Jahren aussah. „Tanken“ können Besucher und Besucherinnen hier zwar bislang nur Filterkaffee und Kaltgetränke (Mittagstisch gibt es auch), aber die Inhaber hoffen, bald auch echte Zapfsäulen in Betrieb nehmen zu können.

Top renoviert ist die Tankstelle in Rothenburgsort Treffpunkt für Oldtimerfans geworden. Morgenpost Verlag GmbH Top renoviert ist die Tankstelle in Rothenburgsort Treffpunkt für Oldtimerfans geworden.

Kino mit Geschichte

Klinkerfassade und Neonschriftzug: von außen, aber auch von innen sieht das Holi Kino in der Schlankreye (Harvestehude) noch fast genauso aus wie zur Eröffnung 1951. Besucher der „Hochhauslichtspiele“ sollten auf den denkmalgeschützten Vorhang achten. Der wurde von Berliner Künstlerinnen bemalt und besteht zum Teil aus glänzendem Pralinenpapier.

Typisch 50er Jahre: das Holi-Kino in der Schlankreye Patrizia Lalli/hfr Typisch 50er Jahre: das Holi-Kino in der Schlankreye

Alles Rock‘n‘Roll

Petticoats und Pumps mit Pfennigabsatz, Bowlingshirts und Hawaiihemden – Fans der 50er Jahre werden im Nostalgie-Shop in der Dithmarscher Str. 46 in Dulsberg fündig. Neben neuer Mode im Stil der 50er Jahre verkauft Inhaber Jürgen Schewior auch gebrauchte Nierentische, Tütenlampen oder LPs. „Unser Laden, der im September 20-jähriges Jubiläum feiert, ist in dieser Kombination weltweit einmalig“, sagt Schewior. Klar, dass er auch ein passendes Auto fährt: einen Ford Sewan von 1959.

Mode im Stil der 50er Jahre wie diese Schuhe von Lola Ramona gibt es im Nostalgie-Shop in Dulsberg. Florian Quandt Mode im Stil der 50er Jahre wie diese Schuhe von Lola Ramona gibt es im Nostalgie-Shop in Dulsberg.

Buntes Neonlicht

Seit 1949 leuchtet ein Neon-Diamant mit Krone auf dem Dach der Kiezkneipe „Zum Silbersack“ (St. Pauli). Bis auf die Getränkepreise hat sich auch drinnen nicht allzuviel verändert. Die Musik kommt aus der Jukebox und geraucht werden darf auch. Erna Thomsen führte die legendäre Kneipe zunächst mit ihrem Mann, dann allein bis 2012, seit elf Jahren steht Dominik Großefeld hinter der Theke. Stars der 50er Jahre wie Hildegard Knef, Heinz Rühmann oder Freddy Quinn kamen gern auf ein Bier vorbei.

Die Kneipe „Zum Silbersack“ an der Silbersackstraße 9 hat sich seit 1949 kaum verändert. Marius Roeer Die Kneipe „Zum Silbersack“ an der Silbersackstraße 9 hat sich seit 1949 kaum verändert.

Gebäude mit Schwung

Klare Formen, Helligkeit, Stahl, Beton und Glas: in den 50er Jahren musste nicht nur viel und schnell gebaut werden, die Gebäude sollten als Kontrast zur NS-Monumentalarchitektur leicht und transparent wirken. Baumerkmale wie abgerundete Ecken, und geschwungene Formen – so wie der halbkreisförmige Alsterpavillon von 1953, die Ladenzeile im U- und S-Bahnhof Landungsbrücken oder die in Spannbetonbauweise errichteten Großmarkthallen sind typisch für die Zeit.

Der Alsterpavillon von 1952/53 ist bereits das sechste Gebäude an der gleichen Stelle – der erste Pavillon wurde 1799 gebaut. Florian Quandt Der Alsterpavillon von 1952/53 ist bereits das sechste Gebäude an der gleichen Stelle – der erste Pavillon wurde 1799 gebaut.

Auch das Café Seeterrassen in Planten un Blomen, das seit Jahren leer steht und verfällt, gehört zu den architektonischen Besonderheiten der 50er Jahre in Hamburg. Ab 1946 entstanden die ersten Wohnhochhäuser Deutschlands. Die Grindelhochhäuser sorgten damals als „seelenlose Wohnmaschinen“ oder „Manhattan von Hamburg“ in der Bundesrepublik für Aufregung und stehen heute unter Denkmalschutz.