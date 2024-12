Die Gertigstraße in Winterhude ist zwar nur rund 500 Meter lang, bietet aber so viel Abwechslung wie kaum eine andere (Neben)-Straße in Hamburg. Restaurants und Cafés wechseln sich mit inhabergeführten Geschäften ab – und an jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken. Auch historisch ist die Straße interessant: in der Nr. 56 haben die drei Stender-Brüder gewohnt, Widerstandskämpfer in der NS-Zeit.