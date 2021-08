Hier können Hamburger ihre Kinder impfen lassen

In Hamburg gibt es mehrere Möglichkeiten für Eltern, an einen Impftermin für ihre Kinder zu kommen.

Neben dem eigenen Hausarzt kann man auch die Servicenummer 116117 kontaktieren, wie die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) informierte. Unter dieser Nummer beraten Ärzte aus dem Impfzentrum über die Impfung und vermitteln Interessierte an Arztpraxen, die Impfungen für Kinder anbieten. Auch die Asklepios-Kliniken Nord und Harburg bieten Impfungen ab 12 Jahren an.

Arztgespräch und Ruhezeit sollen kindgerecht stattfinden

Über 15-Jährige können sich ihren Piks auch im Bethesda-Krankenhaus Bergedorf sowie im Agaplesion-Diakonie-Klinikum abholen. Das Angebot einer Erstimpfung in den Messehallen gilt ausschließlich für über 16-Jährige und auch nur noch bis zum 10. August, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Bei der Landespressekonferenz am Dienstag betonte Senatssprecher Marcel Schweitzer: „Wir legen Wert darauf, dass das Arztgespräch und die Ruhezeit danach kindgerecht stattfinden.“ Bei jüngeren Kindern könnten die Impfungen wohl nicht in der Schule stattfinden, da die Eltern dabei sein müssten. „Insofern ist der beste Weg, sich an den Hausarzt zu wenden oder eben an die Krankenhäuser und Angebote auf unserer Internetseite“, so Schweitzer. (prei)