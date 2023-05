Die ersten Krokusse und Narzissen wagen sich aus der Deckung. Wer nicht mehr warten und sich ein bisschen mehr Frühling ins Haus oder auf den Balkon holen möchte, hat gerade jetzt in den Blumenläden die beste Auswahl. Hier sind unsere Lieblingsadressen für alles, was blüht und für gute Laune sorgt.

Die ersten Krokusse und Narzissen wagen sich aus der Deckung. Wer nicht mehr warten und sich ein bisschen mehr Frühling ins Haus oder auf den Balkon holen möchte, hat gerade jetzt in den Blumenläden die beste Auswahl. Hier sind unsere Lieblingsadressen für alles, was blüht und für gute Laune sorgt.

Alle Farben

Wenn Blumen wie ein Gemälde aussehen, dann bei „Blumen Hahn“ in der Peter-Marquardt-Straße 1 in Winterhude. Vor der schwarzen Wand kommen die Farben der Lilien, Tulpen und Anemonen richtig gut zur Geltung. Ein Stück vom Blumenglück nimmt jede Kundin und jeder Kunde gern mit nach Hause.

Alles so schön bunt hier! Svenja Barg von Blumen-Hahn in Winterhude ist die Fachfrau für schöne Sträuße. Anke Geffers Alles so schön bunt hier! Svenja Barg von Blumen-Hahn in Winterhude ist die Fachfrau für schöne Sträuße.

Pflanzen und Kaffee

Die Kombination ist perfekt: Bei einem Kaffee in einer ehemaligen Polsterei lässt es sich am besten darüber nachdenken, welche Pflanzen, Gestecke, Vasen oder Sträuße das eigene Zuhause am passendsten verschönern würden. „Pflanz Kafka“ in Ottensen ist der beste Ort für eine Pause im Bunten und im Grünen zugleich, denn der Rathenaupark ist direkt vor der Tür.

Kaffee im Blumenladen: Bei Lisa Meinen im „Pflanz Kafka“ in Ottensen gibt es .beides Anke Geffers Kaffee im Blumenladen: Bei Lisa Meinen im „Pflanz Kafka“ in Ottensen gibt es beides

Hübsch dekoriert

Ein Hauch von Frühling lässt sich in Hoheluft vor dem immer hübsch dekorierten Laden „Das kleine Grüne“ erahnen. Vor der Tür an der Bismarckstraße 88 sieht es aus wie in einem Garten für Großstadtpflanzen. Ebenso lohnenswert ist ein Besuch in der „Grünen Flora“ am Schulterblatt 79 (Sternschanze). Schnittblumen, Topfblumen, Blumen für Beet und Balkon, die Auswahl ist riesig. Um die Ecke, im Blumenladen in der Susannenstraße 30 (ebenfalls Sternschanze), gibt es Tulpen, Lilien, Rosen und Osterglocken zum Spottpreis, nix wie hin!

Immer hübsch anzusehen: „Das kleine Grüne“ im Generalsviertel. Anke Geffers Immer hübsch anzusehen: „Das kleine Grüne“ im Generalsviertel.

Blumen mit Tradition

Eine Institution ist der Blumenladen „Hortensia“ in der Langen Reihe in St. Georg. Und bereits seit 1894 erfreut „Blumen Schröder“ die Hamburger mit allem, was blüht. Gegründet in Wandsbek, seit 1978 in der Ottenser Hauptstraße 40, gibt es hier neben freundlichem Service eine große Auswahl auch an Frühblühern für den Balkon.

Gehört seit Jahren zu St. Georg: „Hortensia“ in der Langen Reihe. Anke Geffers Gehört seit Jahren zu St. Georg: „Hortensia“ in der Langen Reihe.

Familienbetrieb

Seit drei Generationen handeln die Petzoldts mit Blumen – mittlerweile unter dem Namen „Tessa Petzoldt Blumentochter“. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Mann betreibt Tessa Petzoldt sechs Filialen in Eppendorf, St. Georg oder in der Jarrestraße in Barmbek. Neben Rosen, Tulpen und Nelken gibt es hier immer auch ausgefallene Sorten für alle, die besondere Blumen lieben.

Groß ist die Auswahl in den sechs Läden von „Tessa Petzoldt Blumentochter“, hier in der Jarrestraße. Anke Geffers Groß ist die Auswahl in den sechs Läden von „Tessa Petzoldt Blumentochter“, hier in der Jarrestraße.

Sevda Yırtıcı von „Sevda's Blumen“ in Eilbek hat sich auf Hochzeitsgestecke spezialisiert Anke Geffers Sevda Yırtıcı von „Sevda’s Blumen“ in Eilbek hat sich auf Hochzeitsgestecke spezialisiert

Sträuße von Sevda

Zu Hamburgs wohl beliebtesten Blumenläden gehört „Sevda‘s Blumen“ in Eilbek (Landwehr 39). Sevda Yırtıcı macht hier alles möglich, bindet Blumen in Herzform, zu Kränzen für die Haare oder fertigt zum fairen Preis individuelle Hochzeitsgestecke und Sträuße an.