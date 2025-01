An diesem Ort in Hamburg geht der NDR-Moderatorin das Herz auf

Harriet von Waldenfels (39) moderiert das „Hamburg Journal“ im NDR, geht gerne im Hamburger Westen spazieren oder steckt die Füße in Övelgönne einfach in den Sand. Für Musicals kann sie sich dagegen nicht begeistern. Wie sie sonst noch tickt, verrät sie im MOPO-Fragebogen.

1. Einen Tag Bürgermeisterin von Hamburg – meine erste Amtshandlung:

Ich würde mich einsetzen für gute und gerechte Bildung für alle Kinder! Dazu gehören ausreichend und gut ausgebildetes Personal, zeitgemäße pädagogische Konzepte und Lernmaterialien, Sprachkurse und gute Räume.

2. Mein liebstes Hamburg-Klischee:

Das hört sich komisch an, aber es ist das Schietwetter. Ja, es regnet wirklich oft in Hamburg. Zur Wahrheit gehört aber auch: Schlechtes Wetter ist hier einfach besser zu ertragen als in anderen Städten.

Touristen verstecken sich bei Hamburger Schmuddelwetter unter Schirmen (Symbolbild). dpa Touristen verstecken sich bei Hamburger Schmuddelwetter unter Schirmen (Symbolbild).

3. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

In der „Strandperle“. Füße im Sand, Franzbrötchen in der Hand, Blick auf den wunderschönen Hafen. Das gibt es nirgendwo sonst.

4. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar und diese völlig überschätzt:

Spezialität muss ja nicht immer kulinarisch sein. Ich denke da eher an das typische Hamburger „Moin“, was man eigentlich überall sagen sollte! Eine schnelle, sympathische Begrüßung. Dagegen sind Musicals in Hamburg eine Spezialität, mit der ich nicht so viel anfangen kann.

5. Der schönste Stadtteil Hamburgs:

Ich liebe die Gegend rund um die Wittenbergener Heide bis zum Klövensteen. Spaziergänge im Wald, am Strand und Wasser – da gibt es alles. Eine tolle Gelegenheit, „mal rauszukommen“ in Hamburg.

Am Strand von Wittenbergen in Rissen gibt es feinen, weichen Sand. dpa Am Strand von Wittenbergen in Rissen gibt es feinen, weichen Sand.

6. Drei Dinge, die mich glücklich machen:

Meine Familie. Fahrrad fahren bei Sonne in der Natur. Ein toller Theaterabend.

7. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst:

Ich bin leider oft ungeduldig. Im Nachhinein denke ich dann, dass die Ungeduld gar nicht nötig gewesen wäre. Zumal Dinge mit Geduld meist besser werden …

8. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen:

Ein Witz, den mir mein Sohn erzählt hat: „Was ist orange und rollt den Berg hinunter? Eine Rollronge.“ Er hat das mit so viel Freude und Lachen vorgetragen, dass ich einfach mitlachen musste.

9. Diese TV-Sendung schaue ich gern und schäme mich (ein bisschen) dafür:

Um mich berieseln zu lassen, habe ich vor einiger Zeit „Bridgerton“ gesehen. Mich interessieren Adel und Königshäuser eigentlich nicht, aber diese Serie habe ich gerne geschaut.