Ob Hip-Hop, Techno, Salsa oder Gegröle mit Kopfhörern – am Wochenende wimmelt es in Hamburg nur so von Musik-Events. Es wird zwar etwas kühler und auch ein paar Schauer werden erwartet, aber es lässt sich trotzdem einiges erleben: Flohmärkte, Tanzveranstaltungen und mehr. Die MOPO gibt einen Überblick zum Outdoor- sowie Indoor-Angebot.

Duckstein-Festival: Zehntätiges Sommer-Open-Air startet am Freitag

Rund um den Magdeburger Hafen in der HafenCity erstrecken sich ab Freitag weiße Zelte, in denen Snacks und Design-Highlights angeboten werden. Denn das Duckstein-Festival steht an und sorgt zehn Tage lang für Stimmung an der Elbe. Es gibt Live-Musik von Jazz, Pop, World-Musik über Singer-Songwriter, Soul bis zu R’n’B. Zudem wird den Besuchern ein internationales Kulturprogramm aus Straßentheater, Artistik, Akrobatik und Comedy geboten. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 12 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr und Montag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr.

Wach bleiben bis die Wolken wieder lila sind? Marteria-Konzert im Volkparkstadion

Für Party-Stimmung sorgt am Samstag Rapper Marteria im Volksparkstadion in Bahrenfeld. Der Rostocker wurde berühmt mit Hits wie „Kids“, „Lila Wolken“ oder „OMG!“. Seine Bühnenshows sind legendär. Der Rapper ist bekannt dafür, dem Publikum ordentlich einzuheizen. Wer Bock hat, am Samstag mitzufeiern, kann sich hier Karten noch bestellen. Um 20 Uhr geht’s los. Kosten: 59,50 Euro.

Marteria gibt am Samstag ein Konzert in Hamburg. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Christoph Schmidt Marteria gibt am Samstag ein Konzert in Hamburg. (Archivfoto)

Noisy Festival an der Elbe von Freitag bis Sonntag

Es wird laut am Cruise-Center Altona. Wer gern Techno hört, darf hier auf keinen Fall fehlen. DJs wie Oliver Schories, Hidden Empire und auch Hamburgerin Nina Hepburn drehen an den Turntables und bringen das Publikum zum Tanzen. Die Party findet Freitag, Samstag und Sonntag statt – jeweils von 14 bis 22 Uhr. Für Sonntag gibt es hier noch reichlich Tickets, der Samstag ist bereits ausverkauft. Preis: 28 bis 32 Euro.

Am Hamburg Cruise Center Altona wird am Wochenende zu bekanntesten Techno-Sounds getanzt – mit bestem Blick auf Hamburg. picture alliance / dpa | Lukas Schulze Am Hamburg Cruise Center Altona wird am Wochenende zu Techno-Sounds getanzt – mit bestem Blick auf den Hamburger Hafen.

Flohmarkt in Winterhude

Am Samstag kann auf dem Hof vom Goldbekhaus in Winterhude gestöbert werden. Auf dem vielleicht schönsten Flohmarkt Hamburgs befinden sich Privatverkäufer – keine professionellen Händler – Bratwurststände, Kaffee und Butterkuchen. Die Verkaufszeit ist von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Hier gibt’s was auf die Ohren: Headphone-Party im Knust

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird im Knust am Neuen Kamp (St. Pauli) gefeiert. Von 23 bis 5 Uhr bekommen Feierwütige Kopfhörer auf die Ohren und dann wird getanzt. Jeder Gast bekommt einen Funkkopfhörer und kann dann aus drei Musikkanälen wählen und immer wieder hin- und herschalten. An den leuchtenden Farben der Kopfhörer wird erkannt, welcher Kanal eingeschaltet ist. Auf Kanal 1 läuft Indie-Musik, auf Kanal 2 Pop, Hip-Hop und Charts und auf Kanal 3 laufen die Klassiker der 80er und 90er. Der Eintritt kostet 8 Euro, für die Kopfhörer muss man 10 Euro Pfand zahlen.

Im Knust wird Samstagnacht mit Kopfhörern gefeiert. (Symbolbild) picture alliance / dpa | Ciro Fusco Im Knust wird Samstagnacht mit Kopfhörern gefeiert. (Symbolbild)

Fahrräder stöbern auf dem Spielbudenplatz

Es ist mal wieder Zeit für die Fietsenbörse am Spielbudenplatz (St. Pauli). Am Samstag von 10 bis 15 Uhr können hier echte Fahrrad-Schnäppchen geschossen werden. Insgesamt werden rund 800 gebrauchte Räder angeboten – vom Hollandrad über Kinderfahrrad bis zum E-Bike ist alles dabei. Probefahrten sind ebenfalls möglich. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt auf der Michelwiese

Entlang der Michelwiese von der St. Michaeliskirche (Neustadt) bis runter zur Elbe wird am Sonntag ein Flohmarkt aufgebaut. Vom Baumwall bis zum Michel kann dann geschlendert und gestöbert werden. In der Regel findet der Flohmarkt vier Mal im Jahr statt. Der Eintritt ist frei. Los geht’s es um 9 Uhr und um 16 Uhr ist Schluss.

Latin-Dance auf dem Amerigo-Vespucci-Platz

Am Sonntag werden die Hüften geschwungen! Auf dem Amerigo-Vespucci-Platz (HafenCity) präsentiert das Tanzstudio „Chocolate“ seinen Latino Sommer. Südamerikanische Rhythmen treffen auf die HafenCity. Gäste können zu Live-Musik Salsa und Co. tanzen. Es gibt kostenlose Schnupperkurse und Salsa-Shows. Außerdem gibt es kühle Getränke und lateinamerikanische Leckerbissen. Der Eintritt ist frei. Um 15 Uhr geht es los. Vorbei ist es um 20 Uhr.

Blick auf den Amerigo-Vespucci-Platz in der Hafencity. Hier werden am Sonntag die Hüften geschwungen. (Archivfoto) picture alliance / dpa/Marcus Brandt Blick auf den Amerigo-Vespucci-Platz in der HafenCity. Hier werden am Sonntag die Hüften geschwungen. (Archivfoto)

Ein Flohmarkt, wo sonst Tequila getrunken wird

Im „The Chug Club“ in der Taubenstraße (St. Pauli) kann man richtig gut und lecker Cocktails trinken. Am Sonntag verwandelt sich die Bar jedoch in einen Flohmarkt. Ganz ohne Drinks wird dort allerdings nicht gestöbert. Es wird Lupida Paloma und Lupida Margaritas geben. Musik soll für Stimmung sorgen. Trinkgefäße und Tüdelkram locken interessierte Käufer. Los geht es um 12 Uhr, vorbei ist es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.