„Hunde müssen draußen bleiben“: In Hamburgs Gastronomie ist das keine Seltenheit. In einem neuen Café in der HafenCity sind die Vierbeiner dagegen ausdrücklich erwünscht – und bekommen sogar einen Hunde-Cappuccino serviert! Der „Puppuccino“-Trend kommt aus den USA und soll jetzt auch in Hamburg möglichst viele Stadtteile erobern. Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen und die Besitzer auch mit Kritik an dem Konzept konfrontiert.