Weihnachtsgeschenke sollen individuell sein und Freude machen. Wir haben Läden gefunden, die sich auf Handgemachtes aus Hamburg, auf Keramik oder auf Stempel und Stifte spezialisiert haben. Weihnachtsdeko mit Wow-Effekt gibt es natürlich auch. Wer jetzt schon loslegt, spart sich viel Stress – und kann entspannt gucken und kaufen. Hier sind unsere Lieblings-Geschenkeläden – und zwar nicht nur zur Weihnachtszeit.

Tassen und Teller aus Portugal

So ansprechend wie die beiden Läden sind auch die Teller, Tassen und Schalen aus Portugal. Sonja und Harry haben Searâmica 2018 gegründet und inzwischen eigene Kollektionen herausgebracht. Mit etwas Fantasie kann man beim Anblick der farbenfrohen Keramik den Atlantik rauschen hören.

Searâmica, Clemens-Schultz-Str. 94 (St. Pauli) und Schanzenstraße 51 (Schanze)

Farbenfroh und einfach schön: Keramik aus Portugal von Searâmica

Deko-Wunder-Weihnachtsland

Bereits seit Generationen ist Hüsch in Hamburg der Name, der für viele vor allem mit Weihnachtsdekoration verknüpft ist. Tochter Julia hat den Laden 2014 von ihrer Mutter Gerda übernommen. Zwischen Glitzern und Funkeln findet sicherlich jeder in diesem zauberhaften Deko-Wunderland seine Lieblingsfigur aus handbemaltem Glas. Egal, ob Fisch, Elfe, Eichhörnchen, Donut oder Weihnachtsmann.

Hüsch Wohnen und Weihnachten, Mundsburger Damm 37 (Uhlenhorst)

Gucken und Staunen im Weihnachtdeko-Wunderland von Julia Hüsch.

Schöner schreiben

Kalender und Schreibblöcke in Neonfarben, Stifte und Pinsel aus Japan, Tinte und Papiere, handgefertigte Stempel und Washi-Tape zum Dekorieren. Alles kunstvoll arrangiert seit 2021 in der rosafarbenen Papeterie mit Top-Beratung von Inhaberin Maxi.

Rosa Quitte, Eppendorfer Weg 77 (Hoheluft)

In der Papeterie „Rosa Quitte" werden Schreib- und Papierfreunde schnell fündig.

Retro-Spielzeug

Lavalampen und Katapult-Flugzeuge gibts nicht mehr? Doch, bei Lindli! Kleinkram, den eigentlich niemand braucht und trotzdem jeder gern haben möchte, dazu eine große Auswahl von Motiv-Luftballons und Wackelfiguren. Damit macht man auch großen Kindern eine Freude.

Lindli, Bahrenfelder Straße 129 (Ottensen)

Spielzeug wie früher gibt es bei Lindli in Ottensen.

Handgemacht in Hamburg

So süß, die gehäkelten Plüschmöwen und Seehunde! Wer Baby-Geschenke sucht, wird bei Elbstolz genauso fündig wie alle, die Hamburger Spezialitäten mögen. Geschenke direkt von der Elbe, handgemacht und einzigartig. Selbstgefertigten Schmuck, Kosmetik, Seife, Pralinen und Kerzen – auch Quiddje im Reiherstiegviertel in Wilhelmsburg ist eine Schatzkammer voller individueller Geschenkideen.

Elbstolz, Bahrenfelder Straße 64 (Ottensen)

Quiddje, Veringstraße 65 (Wilhelmsburg)

Bei Quiddje ist alles handgemacht, auch die Seifen.

Stilvolles mit Herz

Viel Platz zum Stöbern und alles sieht ansprechend aus. Bunte Trinkbecher, ausgefallene T-Shirts, Kerzen, aber auch Decken, Geschirrtücher, Kissen und Möbel – kleinere und größere Geschenke, mit Liebe ausgesucht und in einer Altbauvilla stilvoll präsentiert.

Herzberg, Erzberger Straße 19 (Ottensen)