Sieben Baufelder, zwölf Häuserkomplexe, 700 Wohnungen – der neue Investor hat auf dem Areal am Weidenbaumsweg 133 bis 143 in Bergedorf viel vor. Und obwohl die Firma Swiss Life Asset Managers (SLAM) erst seit Herbst 2022 dabei ist, gibt es schon erste Bauanträge, Bodenprüfungen und den Auftrag, dem Quartier, das vormals Weidensteg Projekt hieß, ein einheitliches Gesicht zu geben. Welche Pläne sind das?

„Wenn im Sommer die ersten Bagger rollen, sollen die Anwohner das auch wissen“, sagt Martin Marsmann, Unternehmenssprecher der SLAM. „Wir wollen das so transparent wie möglich machen.“

Dass es Baulärm geben wird und auch schon so bald, stand nicht immer fest. Pläne, die ehemalige Gewerbefläche am Weidenbaumsweg zu einem Quartier zu machen, in dem Menschen wohnen können, gibt es schon seit zehn Jahren. Doch jetzt werden sie offenbar konkret.

„Auf sieben Baufeldern entsteht am Weidenbaumsweg ein modernes Neubauquartier mit sozialen Einrichtungen. Insgesamt wird das Quartier nach aktueller Planung circa 700 Wohnungen umfassen. Auch ein Nahversorgungszentrum mit Supermarkt und Drogerie ist vorgesehen.“ So steht es auf der Webseite, die der Investor „vor allem für die Information der Anwohner“, wie Marsmann sagt, angelegt hat. Für den Komplex mit Supermarkt und Geschäft ist momentan ein Bauantrag in Vorbereitung.

Vogelperspektive auf das Quartier Weidenbaumsweg in Bergedorf mit eingezeichneten farbigen Baufeldern. Heitmann Montufar Architekten Vogelperspektive auf das Quartier Weidenbaumsweg in Bergedorf mit eingezeichneten farbigen Baufeldern.

Insgesamt sollen auf dem Gebiet zwölf Häuserkomplexe entstehen, deren Geschossfläche (also die Summe aller Flächen jedes Geschosses) 77.000 Quadratmeter umfasst. Entlang des Weidenbaumsweges werden in einer Randbebauung auch öffentlich geförderte Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte gebaut.

„Das Bild des Areals soll sich aber zusammenfügen“, sagt Marsmann. Daher habe das Unternehmen auch einen Gestaltungsleitfaden in Auftrag gegeben, der dafür sorgen soll, dass das Quartier am Weidenbaumsweg ein einheitliches Gesicht bekommt.

So soll es im Quartier Weidenbaumsweg einmal aussehen. Heitmann Montufar Architekten So soll es im Quartier Weidenbaumsweg einmal aussehen.

Ehe allerdings auf sieben Baufeldern zwölf Wohnkomplexe für ungefähr 1500 Menschen aus dem Boden wachsen können, muss der Boden noch untersucht werden. Momentan führt die Firms SLAM Probebohrungen durch. „Das ist Standard, wenn man auf vorher gewerblichem Gebiet bauen möchte“, sagt Marsmann. „Wir wollen da einfach hundertprozentig sicher sein, mit welchen Böden wir es zu tun bekommen und wie belastbar sie sein werden.“

Im Sommer geht es dann mit den bauvorbereitenden Maßnahmen los – und diese können für die jetzigen Anwohner schon mal lauter werden. Einen Fertigstellungstermin gibt es allerdings noch nicht. „Wir sind jedoch bekannt dafür, unsere Projekte zügig zu entwickeln und umzusetzen“, sagt Marsmann.