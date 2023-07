Allzuviele funktionstüchtige Wind- und Wassermühlen, früher in fast jedem Dorf zu finden, gibt es in Hamburg und Umgebung nicht mehr. Wir haben ein paar besonders sehenswerte Exemplare ausfindig gemacht, die sich nicht nur drehen, sondern zum Teil sogar noch genauso wie seit Hunderten von Jahren Getreide mahlen. Pluspunkt: oft gehören heute ein Café, ein Restaurant oder ein Laden zur Mühle dazu. Die schönsten Exemplare sehen Sie hier.

Allzuviele funktionstüchtige Wind- und Wassermühlen, früher in fast jedem Dorf zu finden, gibt es in Hamburg und Umgebung nicht mehr. Wir haben ein paar besonders sehenswerte Exemplare ausfindig gemacht, die sich nicht nur drehen, sondern zum Teil sogar noch genauso wie seit Hunderten von Jahren Getreide mahlen. Pluspunkt: oft gehören heute ein Café, ein Restaurant oder ein Laden zur Mühle dazu.

Wassermühle Moisburg

300 Jahre alt ist die Wassermühle in Moisburg (Landkreis Harburg) im Süden von Hamburg, und noch heute funktioniert die ehemalige Amtsmühle so gut wie 1723. Im Mühlenmuseum können Besucher und Besucherinnen sehen, wie Korn zu Mehl gemahlen wird. Das Moisburger Amtsmühlenbrot gibt es hier oder beim Bäcker Johannsen in Moisburg zu kaufen. Im Mühlencafé schmeckt die legendäre Torte aus Buchweizen. Auch der wurde natürlich vor Ort gemahlen.

Mühlenmuseum, Auf dem Damm 10, 21647 Moisburg, sonntags und feiertags: 11 bis 17 Uhr

Die Wassermühle in Moisburg ist heute Museum. dpa Die Wassermühle in Moisburg ist heute ein Museum.

Horster Mühle

Das Mühlrad dreht sich zwar noch, aber die 135 Jahre alte Horster Mühle in Seevetal (Landkreis Harburg) ist nur noch als Restaurant mit Biergarten in Betrieb. Kanufahrer verladen ihre Boote, Radler stoppen für eine Pause und alle freuen sich auf Bratkartoffeln, Bier und den Blick auf die plätschernde Seeve.

Horster Mühle, Zur Wassermühle 4, 21220 Seevetal. Mo, Do, Fr 17 bis 22 Uhr, Sa/So 12 bis 22 Uhr

Das Mühlrad der Horster Mühle dreht sich und das Mühlenrestaurant ist ein beliebtes Ausflugsziel. Anke Geffers Das Mühlrad der Horster Mühle dreht sich und das Mühlenrestaurant ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Windmühle in Braak

Direkt an der Grenze zu Hamburg, zwischen Stapelfeld und Großhansdorf im Kreis Stormarn, steht sie, die Braaker Mühle, ein Familienbetrieb seit sechs Generationen. Seit 1849 drehen sich die Flügel des achteckigen Galerie-Holländers. Das Mehl für alle Vollkornprodukte der Braaker Mühle, die in 26 Fachgeschäften verkauft werden, mahlt immer noch die alte Mühle. Seit einem Jahr gibt es neben der Mühle und dem Mühlenladen auch ein Café mit Backwaren aus Braaker Mühlenmehl.

Braaker Mühle , 22145 Braak. Mühlencafé: Di-Fr 7 bis 16 Uhr und Sa/So 7 bis 18 Uhr

Das Mehl für die hauseigenen Bio-Backwaren kommt aus der historischen Braaker Mühle. Braaker Mühle/hfr Das Mehl für die hauseigenen Bio-Backwaren kommt aus der historischen Braaker Mühle.

Mühle Johanna

Benannt nach der letzten Müllerin Johanna Sievers, ist die denkmalgeschützte Mühle in Wilhelmsburg heute im Besitz des Wilhelmsburger Windmühlenvereins. Bis 1960 wurde „auf Johanna“ noch Korn gemahlen. Die Mühle ist regelmäßig geöffnet – so auch am 2. Juli von 14 bis 18 Uhr, mit Mühlencafé und Sommergarten.

Mühle Johanna, Schönenfelder Str. 99a, Wilhelmsburg

Dorfidylle mit Mühle Johanna in Wilhelmsburg. Anke Geffers Dorfidylle mit Mühle Johanna in Wilhelmsburg

Vierländer Mühlen

Zur Entwässerung von Marsch und Moor wurden in den Vierlanden Schöpfmühlen eingesetzt. Eine dieser Mühlen, die früher in Ochsenwerder stand, hat heute ihren Platz im Freilichtmuseum Rieck Haus in Curslack. In der Nähe steht die Riepenburger Mühle. 1828 erbaut, sie ist die älteste und größte erhaltene Kornwindmühle Hamburgs.

Schöpfmühlen wie diese im Museum Rieck Haus gab es früher überall in den Vierlanden. Anke Geffers Schöpfmühlen wie diese im Museum Rieck Haus gab es früher überall in den Vierlanden.

Rieck Haus, Curslacker Deich 284 (Curslack), Di-So 11.30 bis 17 Uhr

Riepenburger Mühle, Kirchwerder Mühlendamm 75a (Kirchwerder), Mühle: Di und Do 14 bis 18 Uhr,

Café Molina Fr-So 9 bis 18 Uhr

