In Wandsbek entstehen jetzt 141 neue Wohnungen mit einer Kaltmiete von günstigen 7,10 Euro pro Quadratmeter. Der Grundstein für die sechs Wohngebäude der SAGA wurden am Montag im Beisein von Bausenatorin Karen Pein (SPD) gelegt. Die MOPO erklärt, wann die Wohnungen fertig sind, wer sich darauf bewerben kann und was an ihnen noch besonders ist.