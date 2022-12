Heute kommen Pferde-Fans voll auf ihre Kosten

Drei Gewinner können sich auf je vier Tickets für CAVALLUNA freuen!

Womit kann man Pferdefreund:innen besser beschenken, als mit Tickets für Europas beliebteste Pferdeshow? CAVALLUNA ist mit einem neuen Highlight in die Saison gestartet: „Geheimnis der Ewigkeit“ ist seit Oktober auf Tour durch Deutschland und Europa und gastiert am 28. und 29. Januar 2023 mit insgesamt vier Shows in der Barclays Arena in Hamburg. Heute können Sie mit etwas Glück vier Tickets der Preiskategorie 1 für den 29. Januar 2023 um 18.30 Uhr gewinnen. Als Zusatz-Preis winkt auch heute eine Reise: MSC Cruises stiftet eine Kreuzfahrt zu den Metropolen Europas an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg.

Seit 20 Jahren begeistert CAVALLUNA das Publikum mit atemberaubenden Inszenierungen auf höchstem Niveau, dargeboten von Europas besten Reitern auf wunderschönen Pferden, eingebettet in spektakuläre Show-Acts und begleitet von einem internationalen Tanz-Ensemble. Das Konzept für die neue Show „Geheimnis der Ewigkeit“ wurde auch diesmal von dem erfahrenen CAVALLUNA-Kreativteam rund um den Emmy-nominierten Regisseur und Komponisten Klaus Hillebrecht erarbeitet und umgesetzt.

Diesmal geht es nach Mittelamerika: Die Eingeborene Mamey und der Hirtenjunge Joaquim begeben sich auf eine abenteuerliche Mission mit dem gleichen Ziel, ohne voneinander zu wissen. Der Stein der Ewigkeit muss an seinen Ursprungsort zurückgebracht werden. Mit treuen Pferden an ihrer Seite treten die beiden die spannende Reise an und müssen unterwegs einige Hindernisse überwinden, denn auch der machtbesessene Arturo und seine Reiterbande wollen den magischen Stein in ihren Besitz bringen.

Sie möchten dabei sein oder jemanden mit diesem Erlebnis beschenken? Dann beantworten Sie unsere Frage und drücken Sie die Daumen!

Gewinnspielfrage: Wie heißt der Hirtenjunge in „Geheimnis der Ewigkeit“?

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

