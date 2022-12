Heute gibt es Gruppengruselspaß im Hamburg Dungeon

Gewinnen Sie heute 10 Tickets für Hamburgs schaurig-komische Geschichtsstunde

Das Hamburg Dungeon haucht den dunklen Seiten der Hamburger Geschichte auf unterhaltsame Weise Leben ein: Professionelle Schauspieler schlüpfen in historische Rollen und nehmen Sie in interaktiven Shows mit auf eine schaurig-komische Reise durch über 600 Jahre Hamburger Vergangenheit. Beantworten Sie unsere heutige Gewinnspielfrage und seien Sie mit etwas Glück dabei. Und bei der richtigen Beantwortung unserer Zusatzfrage winkt außerdem eine Kreuzfahrt an Bord der „MSC Virtuosa“ ab/bis Hamburg.

Dank täuschend echter Kulissen und filmreifen Effekten werden Besucher im Hamburg Dungeon in dreizehn verschiedenen Bereichen Zeugen der schaurigen Geschichte Hamburgs. In dem Stationstheater erlebt man so beispielsweise einen historischen Folterkeller, wird Teil der Crew von Störtebeker, erlebt seine Hinrichtung, steht vor der heiligen Inquisition, oder landet im berühmt-berüchtigten Knast „Santa Fu“. In Hamburgs einzigem Indoor-Freifallturm wird auch den Abenteuerlustigen reichlich Action geboten. Machen Sie sich auf eine unheimliche Begegnung im Pestkrankenhaus gefasst. Unser Assitenz“arzt“ wird Ihnen nur allzu gern das volle Ausmaß der Pest auf anschauliche, dramatische und etwas beunruhigende Art und Weise erläutern. Aber keine Sorge, er freut sich wirklich sehr, Ihnen von der Pest zu berichten. Es ist kein Zufall, dass er so enthusiastisch ist – er hat Spaß an dem was er tut. Und er wird sein Wissen gerne an Sie und Ihre Gruppe weitergeben – aber Sie sollten besser auf die Ratten achten, nicht dass sie Sie beißen!

Der Gewinn: 10 gehen rein, aber kommen alle wieder raus? Auf Sie wartet ein Wahnsinns-Paket mit 10 Tickets, inkl. Fotos und Goodie Bags für einen Tag Ihrer Wahl im Hamburg Dungeon!

Gewinnspielfrage: Wie viele Themenbereiche hat der Hamburg Dungeon?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 17.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

