Herzlich willkommen! Der kleine Cedric ist Hamburgs erstes Neujahrsbaby

Während Tausende auf den Straßen und in ihren Wohnungen dem Jahreswechsel entgegenfiebern und nach Mitternacht ausgelassen feiern, liegen andere in den Wehen und erwarten ihr Kind – so wie eine Frau in der Asklepios-Klinik Heidberg (Langenhorn). Sie gebar Hamburgs erstes Neujahrsbaby.

Der kleine Cedric ließ sich etwas Zeit, fast eineinhalb Stunden nach Mitternacht – um Punkt 1.20 Uhr – erblickte er das erste Mal das Licht der Welt. „Putzmunter“, wie ein Sprecher der MOPO sagte. Trotzdem ist er das erste Hamburger Baby des neuen Jahres. Stolz habe die Mutter ihr Baby in den Arm genommen, die Aufregung und die Schmerzen – verflogen.

Hamburgs erstes Neujahrsbaby: Cedric kam um 1.20 Uhr in Langenhorn zur Welt

Cedric ist mit 54 Zentimetern verhältnismäßig groß – und mit 3900 Gramm auch überdurchschnittlich schwer. Das Wichtigste: Er ist gesund und wohlauf.

Die MOPO wünscht der Familie alles Gute und ein schönes neues – und vor allem erstes gemeinsames – Jahr!