Droht in den Herbstferien erneut Chaos am Hamburger Flughafen?

Lange Warteschlangen bei der Sicherheitskontrolle, verlorene Koffer und blank liegende Nerven bei den Fluggästen. So sah es im Sommer dieses Jahres am Hamburger Flughafen aus. Zu den am 10. Oktober beginnenden Herbstferien wird erneut ein Ansturm Reisender erwartet. Die Bundespolizei gibt Tipps, wie Sie gut in den Flieger kommen.

Die Zustände im Sommer waren teilweise chaotisch: stundenlange Wartezeiten beim Check-In und bei der Sicherheitskontrolle. Nicht wenige verpassten dadurch ihren Flug in den Urlaub.

Ansturm am Hamburger Flughafen erwartet

Versuche, Flüge umzubuchen, scheiterten – nach zwei Jahren Corona war die Nachfrage enorm. Viele Flugzeuge waren schon seit Monaten ausgebucht. Zudem bestand ein Mangel an Personal.

Droht in den Ferien erneut Chaos am Hamburger Flughafen?

Auch im Herbst erwarten der Flughafen und die Bundespolizei einen enormen Ansturm. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter hoch und damit auch die Passagierzahlen stabil auf hohem Niveau bleiben werden,“ antwortete Flughafensprecherin Janet Niemeyer auf MOPO-Anfrage.

Ein Koffer-Chaos wie im Sommer sei aber nicht zu erwarten. Hierfür steht laut Niemeyer ausreichend Personal zur Verfügung. Auch die Bundespolizei bereitet sich auf einen heißen Herbst vor. Durch die Ballung der Abflüge in einem begrenzten Zeitraum und der damit einhergehenden hohen Zahl der Fluggäste seien erhöhte Wartezeiten nicht auszuschließen. Dies sei jedoch lediglich in absoluten Spitzenzeiten zu erwarten.

Wichtige Tipps der Bundespolizei

Für einen reibungslosen und flüssigen Ablauf vom Eintreffen am Flughafen bis zum Einstieg ins Flugzeug gibt Bundespolizeisprecher Marcus Henschel folgende Tipps:

Bundespolizeisprecher Marcus Henschel gibt Tipps, wie bei der Sicherheitskontrolle Zeit gespart werden kann.

– Rechtzeitig am Flughafen sein und die Hinweise auf der Website des Flughafens beachten – vom Check-In direkt zur Luftsicherheitskontrolle gehen

– Nur die Dinge im Handgepäck mitführen, die tatsächlich während des Fluges benötigt werden

– Den 1-Liter-Flüssigkeitsbeutel mit Gebinden, die ein Volumen von jeweils 100 Millilitern nicht überschreiten, vor der Sicherheitskontrolle aus dem Handgepäck entnehmen und separat in eine Kontrollwanne legen. Ebenso elektronische Gegenstände sowie Jacken, Mäntel und alle Dinge, die sich in den Hosentaschen befinden.

– Reisende sollen die Anweisungen des Sicherheitspersonals beachten und vor Reiseantritt die Gültigkeit der Reisedokumente prüfen