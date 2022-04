Hamburg: Hellmut ist der neue Star im Hirschpark

Ein Neuzugang in Blankenese zieht alle Blicke auf sich: Hellmut ist frisch in den Hirschpark an der Elbchaussee gezogen – und etwas an ihm ist ganz besonders.

Der Damhirsch ist aus dem Wildgehege Klövensteen in den Hirschpark gezogen, erklärte das Bezirksamt Altona am Freitag. Das Auffällige an dem Tier: Es ist ein sehr seltener weißer Hirsch – seine Artgenossen haben eigentlich braun-graues Fell.

Hirschpark in Hamburg: Der weiße Hirsch ist eine Seltenheit

Ein Albino ist Hellmut aber nicht: Denn bei Albinos entsteht die helle Farbe durch einen Gendefekt, durch den keine Farbpigmente im Körper gebildet werden. Deshalb haben Albino-Tiere auch farblose Hufe – und vermeintlich rote Augen, weil die Blutgefäße sichtbar sind.

Hellmut hat aber blaue Augen und auch einige dunkle Stellen an den Hufen – er ist einfach eine echte, weiße Besonderheit im Hirschpark Blankenese. (ncd)