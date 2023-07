Der Beitrag Knack den Krebs: Bergedorfer Musiker organisiert seit 10 Jahren Charitykonzerte! erschien zuerst auf HEIDI VOM LANDE.

Großartige Stimmen verzichten auf Gagen für ein großartiges Anliegen: LAITH AL-DEEN, ALIN COEN, CHARLY KLAUSER u.w.

Am 24. August werden insgesamt 5 Live-Acts und ein Chor ein gemeinsames Jubiläums-Konzert zugunsten der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. geben.

Alle Beteiligten, darunter Künstler wie LAITH AL-DEEN, ALIN COEN, CHARLY KLAUSER u.w. verzichten auf ihre Gagen; sämtliche Einnahmen kommen der Fördergemeinschaft und damit dem Kinderkrebs-Zentrum Hamburg am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zugute. Mehr darüber erfahrt ihr nachfolgend …



Sebastian Falk aus Nettelnburg: Musiker und Frontmann des Deutschpop-Projekts FALK und Kinderliederschreiber. Außerdem Supports für Glasperlenspiel, Kelvin Jones, Frida Gold, Knappe und Purple Schulz (Foto: HEIDI VOM LANDE).

KNACK DEN KREBS

Initiiert vom Bergedorfer Musiker Sebastian Falk.

Viele Bergedorfer erinnern sich noch an die Freundin und Musikerin Susanne Michels vom Musiker Chrischan Kloppenburg (Glowpunch, Fidi & The Twins, Sugarcane Club), die viel zu früh an Krebs verstorben ist.

Das war für Sebastian Falk aus Nettelnburg und seiner damaligen Cellistin Fidi Steinbeck (bekannt aus der neunten Staffel „The Voice of Germany“) der Auslöser, eine Charity-EP zugunsten der Fördergemeinschaft aufzunehmen.

Schon damals ging der Erlös an das Kinderkrebszentrum Hamburg e.V. im UKE.

„Mit dieser EP haben wir parallel das erste Charitykonzert ins Leben gerufen, im Knust in Hamburg. Die Resonanz, Atmosphäre und Stimmung beim Konzert war so schön und ich wollte das unbedingt weiter machen, so der heute 41-jährige Musiker FALK“.

Das nächste Konzert fand in der Hauptkirche Sankt Katharinen statt und im dritten Jahr wurde die Veranstaltung auf 2x jährlich, in der Prinzenbar und im Knust, aufgestockt.

Anschließend rief FALK zusammen mit dem Kulturmanager Markus Riemann die Konzertreihe ins Leben, an der sich seit 2013 u.a. Künstler wie MAX MUTZKE, STANFOUR, REINHOLD BECKMANN, POHLMANN, MISS ALLIE, FLO MEGA, CÄTHE, KAYA LAß, STEFAN GWILDIS, ALINA, EMILY ROBERTS, FLORIAN KÜNSTLER, ANTJE SCHOMAKER, PHIL SIEMERS, JEDEN TAG SILVESTER u.w. beteiligt haben.



Der Sänger Laith Al-Deen von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ unterstützt das Charitykonzert KNACK DEN KREBS (Foto: Chris Gonz).

10 Jahre Charitykonzerte in Hamburg.

Am 24. August 2023 werden zum Jubiläum insgesamt 5 Live-Acts und ein Chor ein gemeinsames Konzert im Knust zugunsten der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. geben.

Alle Beteiligten verzichten auf ihre Gagen. Sämtliche Einnahmen kommen der Fördergemeinschaft und damit dem Kinderkrebs-Zentrum Hamburg am UKE zugute.

Die Erlöse werden eingesetzt für die Musiktherapie der jungen Patienten am Kinderkrebs-Zentrum Hamburg, die von der Fördergemeinschaft seit vielen Jahren über Spendengelder finanziert wird, und für Kosten für den Transport, Begleitung, Unterkunft und erste Sozialzuschüsse für junge Patienten aus der Ukraine, die am Kinderkrebs-Zentrum Hamburg aufgenommen werden.

Auf der Bühne stehen: als Headliner und in Triobesetzung der Deutschpop Poet LAITH AL-DEEN, die Frau der leisen Töne ALIN COEN, die Multiinstrumentalistin CHARLY KLAUSER, die sonst mit Peter Maffay oder Carolin Kebekus auf einer Bühne steht, und der ernergiegeladene Newcomer MICHÉL VON WUSSOW.

Eröffnet wird wie immer vom Initiator FALK.

Und als kleines zusätzliches Highlight wird ein Künstler bei einem Song vom jungen Singin‘ IDA! -Kinder und Jugendchor der Ida Ehre Schule in Hamburg begleitet, die bereits in der Elbphilharmonie mit Tim Bendzko auf einer Bühne standen.



Die 1982 in Hamburg geborene Leadsängerin Alin Coen ist im Knust mit dabei (Foto: David Dollmann).

Charitykonzerte unterstützen am UKE.

Die KNACK DEN KREBS–Charitykonzerte Hamburg unterstützen seit 2013 die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. (kinderkrebs-hamburg.de).

Der gemeinnützige Verein wurde 1975 von betroffenen Eltern krebskranker Kinder gegründet und sammelt seither Spenden für das Kinderkrebs-Zentrum Hamburg am UKE.

Die Spendenmittel werden verwendet, um eine optimale Patientenversorgung zu erreichen, psychosoziale Hilfen für bedürftige Familien zu leisten und das Forschungsinstitut Kinderkrebs-Zentrum Hamburg zu fördern.

Unter dem Slogan KNACK DEN KREBS sensibilisiert die Fördergemeinschaft die Öffentlichkeit für das Thema Krebs bei Kindern.

KNACK DEN KREBS

Jubiläums-Charitykonzert

am 24. August 2023 im Knust

Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg

Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Vvk 35€ (zzgl. Gebühr) / Ak 40€

