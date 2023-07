Der Beitrag Immer wieder sonntags: Jonni Hamburg im Kampf um den Titel „Sommerhit-König“! erschien zuerst auf HEIDI VOM LANDE.

Sven Baustian à la Jonni Hamburg ist ein echter Hamburger Jung, der schon immer einen Hang zur Musik hatte und sich inzwischen voll dem deutschen Schlager verschrieben hat, wie die HEIDI VOM LANDE-Redaktion bereits gesondert berichtete.

Jetzt tritt er am Sonntag, den 6. August in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ im Kampf um den Titel „Sommerhit-König“ mit seinem eigenen Song an und hofft auf viele Anrufe beim TV-Voting. Mehr erfahrt ihr nachfolgend …

Auch im Sommer 2023 findet wieder sonntags von 10:00 bis 12:00 Uhr die große ARD Live-Sendung „Immer wieder sonntags“ statt. Die Fans dürfen sich auf Stefan Mross und 12 Live-Sendungen mit Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars freuen.

Fröhliche Musik und gute Laune sind das Erfolgsrezept der SWR Unterhaltungssendung „Immer wieder sonntags“ aus der neuen Arena im Europark Rust.

Stefan Mross fördert auch 2023 Newcomer-Talente.

Die Sommerhitparade ist eine einmalige Chance, sein musikalisches Können vor einem Millionenpublikum zu präsentieren.

Seit 2007 wird jährlich der/die Sommerhitkönig/-königin ermittelt.

In diesem Wettbewerb treten verschiedene Künstler mit ihren Songs gegeneinander an und das Publikum stimmt per Online-Voting darüber ab, welches Lied ihnen am besten gefällt.

Am Ende wird dann der Sieger gekürt und zum Sommerkönig gekrönt.



Sven Baustian à la Jonni Hamburg hofft, dass viele Fans am Sonntag beim Votig für ihn mitmachen (Foto: Sven Baustian).

Jonni Hamburg kämpft um den Titel Sommerhitkönig!

Am Sonntag werden natürlich auch wieder Künstler um den Titel Sommerhitkönig 2023 kämpfen.

Darunter Jonni Hamburg mit seinem eigenen und deutschsprachigen Song „Auf der Reeperbahn nachts um halb drei“, in dem er seine Heimat liebevoll besingt.

Der Song ist keine Coverversion von Hans Albers. In erster Linie geht es in dem Lied darum zu feiern, zu flirten und um die Liebe.

Jonni erzählt die Geschichte einer wilden Nacht auf der Reeperbahn in einer jungen und klaren Sprache. Ein klassisches Hafen-Akkordeon trifft dabei auf moderne Party Beats.

Dazu das Gefühl von Freiheit, Abenteuerlust und eine Welt zwischen Olivia Jones, den Shanty-Chören und der feschen Lola.

Darum, setzt euch am Sonntag, den 6. August in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr vor euren Fernseher und ruft unter der eingeblendeten Nummer zu Jonni Hamburg an! Wäre doch großartig, wenn ein Hamburger Jung weiterkommt.

