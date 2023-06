Der Beitrag Größtes Newcomer-Bandfestival Emergenza: Sind „Who’s Amber“ Hamburgs Newcomer? erschien zuerst auf HEIDI VOM LANDE.

Hamburger Rockband „Who’s Amber“: Zwei von ihnen kommen aus Bergedorf.

der Band-Contest Emergenza ist das wohl größte Newcomer-Bandfestival. Die Bands spielen ein Programm von maximal 30 Minuten und durchlaufen mehrere Runden (Vorrunde, Semifinale, regionales Finale, nationales Finale), mit der Möglichkeit in großen, nationalen und internationalen Locations aufzutreten.

Seit zwei Jahrzehnten läuft das internationale Emergenza Festival nun auch schon in Hamburg. Im Mai konnte sich die Newcomer-Band „Who’s Amber“ in einer der Vorrunden im Musikclub LOGO den ersten Platz per Publikumsentscheid erspielen. Am 30. Juni geht es im KNUST für sie weiter. Mehr dazu erfahrt ihr nachfolgend …



Die beiden Bergedorfer Lukas und Jonas von der Newcomer-Band „Who’s Amber (Foto: HEIDI VOM LANDE).

„Who’s Amber – Hamburger Rockband.

Die fünf Bandmitglieder im Alter zwischen 22 und 30 Jahren haben sich Anfang 2019 gegründet.

Lukas und Jonas kannten sich bereits und haben dann andere Bandmitglieder über Online-Anzeigen dazu geholt.

Doch die aktuelle Bandbesetzung mit Lukas (Gesang/Gitarre), Robin (Drummer), Leon (Gitarrist), Jonas (Gitarrist) und Ludwig (Bassist) besteht erst seit einem Jahr.

Mindestens einmal wöchentlich wird im Musikbunker am Sievekingdamm in Hamburg-Hamm geprobt – und zwar nur eigene Songs, denn Coverstücke werden von „Who’s Amber“ nicht gespielt.

Die meist englischsprachigen Texte im Bereich Blues, Rock und Hardrock stammen in der Regel aus Lukas Feder. Der Sänger hat mit 14 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und hat mittlerweile Gesangsunterricht dazu genommen.

Die Ideen der jungen Musiker basieren auf Stories aus ihrem eigenen Leben, die in den Texten umgesetzt werden.

Insgesamt 14 Songs sind fertig – darunter ein einziger deutscher Punksong „Träume“.

Im Juli planen sie daher, im Hell Sounds Studio in Neu-Brenz ihre erst EP aufzunehmen.

Aber erst einmal geht es für die fünf Musiker weiter mit dem Band-Contest Emergenza. Die Idee dazu hatte übrigens Robin, der Drummer.

Emergenza: Chance für Nachwuchsbands.

Mit der eigenen Band vor großem Publikum zu spielen ist der Traum vieler junger Musiker. Beim Wettbewerb Emergenza haben Nachwuchsbands die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und dem Traum vom Starrummel ein wenig näherzukommen.

Mit 150 Städten weltweit ist Emergenza eindeutig der größte und älteste Wettbewerb in dieser Form.

„In den Vorrunden spielt jede Band ein Programm von 30 Minuten in der Stilrichtung Rock, Pop, Blues, Urban, Funk oder Metal. Zugelassen sind Songs in jeder Sprache. Schließlich entscheidet das Publikum, welche von sieben Bands pro Abend weiterkommt. Nur bei regionalen und nationalen Finals und schlussendlich beim großen internationalen Finale, welches in Deutschland stattfindet, kürt eine professionelle Jury den Gewinner sowie die besten Einzelmusiker. Der Gewinner des internationalen Finales darf sich auf eine professionelle Produktion, eine gesponserte Tour, Musikinstrumente und technisches Zubehör freuen.“ (Quelle: sueddeutschezeitung.de).



Können am 30. Juni noch viel Publikums-Unterstützung im Musikclub Knust beim Emergenza Finale gebrauchen: „Who’s Amber“ (Foto: Privat).

Die erste Hürde von „Who’s Amber“ ist geschafft.

Die Vorrunde im LOGO haben „Who’s Amber“ mit Bravour bestanden. Am 30. Juni geht es im Knust mit dem Emergenza Finale für sie weiter, denn hier treten alle Gewinner aus der ersten Vorrunde gegeneinander an.

Ihr dürft also gespannt sein, wie es mit den fünf Jungs von „Who’s Amber“ weitergeht, denn die Gewinnerband aus dem Hamburger Finale wird beim Deutschlandfinale im Berliner Musik-Club SO36 auftreten. Alle Daumen sind gedrückt.

