Erster Freestyle Tanzwettbewerb mit renommierter Jury in Geesthacht!

Spaß haben und sich bewegen: Tanzveranstaltung „Battle 2 Da Next Level“ in Geesthacht.

am kommenden Wochenende wird es spannend auf dem Menzer-Werft-Platz. Tanzende Teams treten im „Battle 2 Da Next Level“ gegeneinander an und werden für die Jury und das Publikum performen.

Kulinarische Highlights und eine After-Show-Party runden das Programm ab. Mehr dazu erfahrt ihr nachfolgend …



Der erste Freestyle Tanzwettbewerb in Geesthacht (Foto: Stadt Geesthacht).



Tanz-Battle auf dem Menzer-Werft-Platz Geesthacht.

Tanz verbindet über nationale Grenzen hinweg und fördert das Gemeinschaftsgefühl.

Dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, soll auch die Menschen in Geesthacht motivieren, sich gemeinsam regelmäßig zu bewegen und Spaß zu haben.

Am 3. Juni 2023 findet von 14 bis 22 Uhr bei den Sitzterrassen am Menzer-Werft-Platz in Geesthacht der Tanzwettbewerb „Battle 2 Da Next Level“ statt.

Am selben Wochenende vom 2.- 4. Juni tourt ein Food & Drink Musik Festival der Street-Food Agentur auf dem Menzer-Werft-Platz und bietet kulinarische Highlights für Zuschauer:innen und Tänzer:innen sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm an.



Jury aus international bekannten Tänzer:innen.

Das Veranstaltungsformat des Tanz-Battles ist in Hamburg seit 2015 etabliert und findet in der regionalen und internationalen Tanz-Szene großen Anklang.

Eine renommierte Jury von international bekannten Tänzer:innen wird die Performance, der gegeneinander tanzenden Teams, beurteilen.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, sich mit dem eigenen Tanzstil und der vorgegebenen Musik der DJs, frei zu bewegen und sich kreativ auszudrücken.

Dabei können sich die Tanzenden von Runde zu Runde bis ins Finale qualifizieren.

Eine Fachjury entscheidet, welches Team weiterkommt und kürt am Ende die Sieger:innen. Zwei Teams können jeweils einen Preis im Wert von 400 Euro gewinnen.

Anschließend findet ab 20:00 Uhr eine After-Show Party statt.

Alle Tanzbegeisterten aus Geesthacht und Umgebung können an dem Tanzwettbewerb teilnehmen. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail an touristinfo@geesthacht.de bis zum 2. Juni 2023.



Hintergrund zum „Battle 2 Da Next Level“.

Die Idee zur Umsetzung des Tanzwettbewerbs entstand durch die neue Veranstaltungsmanagerin der Stadt Geesthacht Jaclyn Hernandez, die seit Oktober 2022 im Fachdienst Sport, Jugend und Kultur tätig ist.

Frau Hernandez ist seit vielen Jahren in der Tanz-Szene aktiv und hat bereits zahlreiche national etablierte Veranstaltungen organisiert.

Ihre Intention ist es mit neuen Veranstaltungsformaten die jüngere Bevölkerung in Geesthacht und Umgebung sowie auch interkulturelle Zielgruppen zu erreichen.

