Heftiger Verkehrsunfall bei Hamburg: Ehepaar prallt mit Mercedes gegen Baum

Hollenstedt -

Ein 87-Jähriger aus dem Landkreis Harburg hat in Hollenstedt die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Der Mann und seine 85-jährige Ehefrau, die mit im Wagen saß, mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Gegen 19:55 Uhr befuhr der 87-Jährige in Begleitung seiner Frau die Appelerstraße. Vermutlich aufgrund der Witterung fuhr er in einer leichten Linkskurve geradeaus gegen einen Baum. Nach Angaben der Polizei musste die Feuerwehr ihn und seine Frau aus dem Wagen befreien. Der 87-Jährige wurde leicht und seine 85-jährige Frau schwer verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei ermittelt aktuell die genaue Unfallursache. (abu)