In Hamburg gibt es immer mehr Hausboote, aber wer wohnt da? Und wie lebt es sich auf dem Wasser? Diesen Fragen widmet sich die MOPO in einer neuen Serie. Wer den Traum vom Hausboot erstmal nur ausprobieren möchte, ist hier gut aufgehoben: In Neuland an der Elbe können Urlauber die schwimmenden Häuser mieten – maritimes Flair garantiert. Unerschrockene buchen gleich das Rettungsboot.

Ein wenig abgeschieden liegt der Ort, der mit Ferien auf dem Wasser wirbt: Der „Hausboot Hafen Hamburg“ befindet sich am Neuländer Diamantgraben, einem kleinen, sichelförmigen Nebenarm der Süderelbe. Zwischen April und Oktober ist hier Hausboot-Saison.

Hamburg-Neuland: Urlauber können Hausboote mieten

Die südlichen Elbbrücken sind in Sichtweite, ab und zu hört man entfernt eine S-Bahn vorbeirattern. Von Deichspaziergängern abgesehen, kommt hier kaum jemand zufällig vorbei. „Der Hafen ist stadtnah, aber man ist trotzdem im Grünen“, sagt Jan-Ole Sailer, der den Verleih seit drei Jahren mit seinem Kompagnon Michael Oehmcke betreibt.

Klein aber fein: der Innenraum des Rettungsboots. Florian Quandt Klein, aber fein: der Innenraum des Rettungsboots.

Gut ein Dutzend Hausboote liegen am Diamantgraben. Das Besondere: Sailer und sein Team haben fast alle Hausboote selber gebaut. Denn der „Hausboot Hafen“ ist nicht nur Verleih, sondern vor allem eine Manufaktur. Die Hausboot-Käufer kämen bis vom Bodensee und der Schweiz, erzählt Sailer.

Um dem Bürokratie-Wust zu umgehen, der die Beantragung eines Liegeplatzes mit sich bringt, bedienen sich die Bootsbauer eines Tricks: Alle ihre Hausboote haben einen eigenen Antrieb. Rechtlich handelt es sich damit um Sportboote. Doch bewegen dürfen Mieter ihre Häuschen im „Hausboot Hafen Hamburg“ trotzdem nicht – sie bleiben fest vertäut im Hafen.

Der Neuländer Diamantgraben – hier ist der„Hausboot Hafen“ zuhause. Florian Quandt Der Neuländer Diamantgraben – hier ist der „Hausboot Hafen“ zu Hause.

Neben den schmucken Holzbooten fällt eines aus der Reihe: Die „Gorch Pott“ sieht von außen etwas schmuddelig aus, gemächlich dümpelt sie am Steg auf und ab. Das kleine Rettungsboot mit geschlossener Bauweise wurde Sailer und Oehmcke von seinem Eigner zum Vermieten überlassen.

„Hausboot Hafen Hamburg“: Wohnen im Miniaturformat

Etwas schauklig ist der Einstieg durch die Heckklappe. Doch das Innere des Boots ist kein Vergleich zum Äußeren – den Besucher erwartet ein liebevoll eingerichteter Wohnraum im Miniaturformat: Auf nur zehn Quadratmetern gibt es eine Nische mit Spüle, Kühlschrank und Kochfeld, ein Bett, einen Tisch, zwei Hocker. Dazu eine Bordtoilette. Die Wände im Schlafbereich sind hell vertäfelt, es riecht angenehm nach Holz. Einziges Manko: Es ist ganz schön warm im Innenraum. 135 Euro kostet hier eine Nacht. Das Publikum, so Sailer, sei bunt gemischt.

Das Angebot kommt offenbar so gut an, dass im „Hausboot Hafen“ bereits an einer Verstärkung gewerkelt wird: „Wir arbeiten an einem zweiten Rettungsboot, das allerdings etwas puffig ausgebaut werden soll.“ Mit viel Rot und Plüsch also.