Der Schock sitzt tief: Das Elternhaus des FDP-Politikers Carl Cevin-Key Coste wurde durch Feuer zerstört. Nach einem emotionalem Aufruf brachte eine große Spendenwelle schon Tausende Euro für die Familie zusammen. In einem entscheidenden Punkt sind sich Coste und die Polizei aber überhaupt nicht einig.

Große Hilfsbereitschaft für den FDP-Politiker Carl Cevin-Key Coste und seine Eltern: Schon mehr als 11.000 Euro sind am Mittwoch auf dem Spendenportal „Go-Fund-Me” zusammengekommen, nachdem das alte Bauernhaus der Familie im Stadtteil Neuland am Wochenende fast vollständig durch Flammen zerstört wurde.

„Da das Haus nicht versichert war, stehen unsere Eltern auch vor einem finanziellen Trümmerhaufen”, schreibt Coste. „Unsere Eltern konnten nur sich selbst und die Hunde aus dem brennenden Haus retten.“

Hamburg: zwei Feuer in 13 Stunden

Schon mehr als 150 Spenden gingen ein. Freiwillige können sich auch über ein Online-Formular melden, falls sie mit Sachspenden oder beim Aufräumen oder Wiederaufbau helfen wollen.

Gleich zwei Mal hatte es in seinem Elternhaus gebrannt – und das innerhalb von nur 13 Stunden: am Samstagabend zunächst ein Segelboot und Carport neben dem Wohnhaus. Feuerwehrleute rückten an und löschten den Brand. Doch schon am Sonntagmorgen dann die Katastrophe: Plötzlich stand das Dach des Hauses in Flammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gebäude steht leer: An der Osterstraße soll ein besonderes Hotel entstehen

Diesmal brannte das große Bauernhaus trotz Großeinsatz der Rettungskräfte komplett aus. „Da, wo früher einmal mein Kinderzimmer war, ist jetzt nur noch ein Haufen Asche“, schreibt Coste. „An dem Wochenende wurde nicht nur das Lebenswerk meiner Eltern Opfer der Flammen, auch viele Erinnerungen haben sich buchstäblich in Rauch aufgelöst.“

Nach Feuer im Elternhaus: Coste vermutet Brandanschlag

Zugleich erhebt die Familie Coste schwere Vorwürfe – denn sie vermutet Brandstiftung: „Ich gehe fest von einem Anschlag aus“, sagte Vater Olaf Coste der „Bild“ noch am Sonntag. „Da ist jemand, der mich oder die Familie treffen will.“ Auch Carl Cevin-Key Coste äußerte den Verdacht schon nach dem ersten Brand am Samstagabend auf Instagram.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende Euro Nachzahlung: So wehren sich Hamburger gegen die Heizkostenlawine

Doch nun erklärte die Polizei der MOPO, es gebe nach aktuellem Stand keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder anderes Fremdverschulden. Am Sonntag hatte ein Sprecher zunächst erklärt, dass die aufeinanderfolgenden Brände ungewöhnlich seien, es dafür aber viele Gründe geben könne – etwa, dass es noch versteckte Glutnester vom ersten Brand gab. Jedoch machte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben zur Brandursache. Es wird weiter ermittelt.

In dem Spendenaufruf ist von Brandstiftung zwar nichts zu lesen. Für Familie Coste ist der Verdacht aber noch lange nicht vom Tisch: „Ein Segelboot fängt nicht von allein an zu brennen”, sagt Carl Cevin-Key Coste der MOPO. Noch gebe es viele offene Fragen. „Wir warten jetzt das Ergebnis der Ermittlungen ab.”