Hauptbahnhof wird entlastet: Acht ICEs am Tag! Hamburg bekommt neuen Fernzug-Halt

Gute Nachrichten für Hamburgs Reisende! In Zukunft wird die ICE-Verbindung Hamburg-Berlin achtmal am Tag auch in Bergedorf halten. Das ist Teil der Maßnahmen für den sogenannten Deutschland-Takt, durch den der Zugverkehr erheblich verbessert werden soll.

Der Plan stammt aus dem Bundesverkehrsministerium und liegt der MOPO vor. Auch der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß (CDU) bestätigt, dass der ICE in Hamburg künftig einen weiteren Stopp einlegt.

„Die Initiative der CDU wird die direkte Anbindung für viele Bergedorfer nach Berlin verbessern.“, sagt er. Besonders gut für ganz Hamburg: Dadurch wird auch der Hamburger Hauptbahnhof entlastet werden.

Hamburgs CDU kämpft seit Jahren für Bergedorfer ICE-Halt

Denn: Viele Hamburger aus dem Süden der Stadt müssen nicht mehr den Hauptbahnhof benutzen, weil sie eine alternative Ein- und Ausstiegsmöglichkeit bekommen. Das gilt auch für die Harburger, die statt zum Hauptbahnhof auch nach Bergedorf fahren können.

„Der jahrelange Einsatz hat sich gelohnt“, sagt Bergedorfs CDU-Chef Dennis Gladiator, der schon lange für den Halt am Bergedorfer Bahnhof gekämpft hat. „Das ist ein wichtiges Angebot, das unnötige Verkehre vermeidet und eine ganze Region vernünftig anbindet“, sagt er.

Hamburg: Bergedorfer ICE-Halt ab 2024?

Wichtig: Der Bahnhof muss nicht einmal aufwändig umgebaut werden, weil die Bahnsteige bereits lang genug für ICEs sind. Wann genau der Bahnhof Bergedorf von ICEs angefahren wird, entscheidet die Bahn.

Auf Nachfrage erklärte das Unternehmen, dass ein ICE-Halt zumindest in den nächsten Jahren nicht vorgesehen ist.

„Derzeit hält dort weiterhin ein Eurocity-Zugpaar, das zwischen Hamburg, Berlin, Dresden, Prag und Budapest verkehrt. Zudem hält morgens ein einzelner IC auf dem Weg von Rostock nach Hamburg“, so eine Sprecherin. Nach MOPO-Informationen ist erst ab 2024 der ICE-Halt in Bergedorf im Gespräch.