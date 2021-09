Hauptbahnhof Hamburg: Dramatischer Unfall: Toter im Gleisbett gefunden

Dramatischer Unfall am Hauptbahnhof in Hamburg: Dort wurde am Dienstagmorgen eine tote Person im Gleisbett gefunden. Rettungskräfte und Bundespolizei waren im Einsatz, es kommt weiterhin zu Verzögerungen und Ausfällen im gesamten S-Bahnverkehr in Hamburg.

Wie die Bundespolizei gegenüber der MOPO erklärte, war der Mann (37) in der Nacht gegen 2.20 Uhr unbemerkt ins Gleisbett der S-Bahnlinien gefallen, wurde anschließend offenbar von einem einfahrenden Zug erfasst und in einen Hohlraum unter dem Bahnsteig, den so genannten Schutzraum, geschleudert. Es handelte sich dabei laut Bundespolizei um einen tragischen Unfall.

S-Bahn-Sperrung: Am Hamburger Hauptbahnhof rückte am Dienstagmorgen viel Feuerwehr und Polizei an. Hannah Borwitzky Foto:

Hamburg: Toter im Gleisbett am Hauptbahnhof gefunden

Der Leichnam blieb zunächst unentdeckt, bis der Fahrer einer S-Bahn gegen 8.22 Uhr beim Einfahren den Toten sah. Sofort wurde der S-Bahnverkehr im Hamburger Hauptbahnhof ausgesetzt, Bundespolizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot zum Hauptbahnhof aus, sperrten die Unfallstelle weiträumig ab und bargen den Toten.

Durch den Einsatz gab es Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Es kam zu abweichenden Wendungen, Zugausfällen und Verspätungen im gesamten S-Bahnnetz, teilte die S-Bahn Hamburg mit. Die Gleise 1 und 2 wurden vorübergehend voll gesperrt, alle S-Bahnen verkehrten aus den Gleisen 3 und 4. Die S-Bahn Hamburg riet dazu, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

S-Bahn Hamburg: Weiter Ausfälle und Verspätungen möglich

Gegen 9.20 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Weiterhin seien Folgeverspätungen, abweichende Wendungen und Ausfälle auf allen Linien möglich, teilt die S-Bahn Hamburg auf Twitter mit. (due/ruega)