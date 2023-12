Wenn der Traum vom Kleingarten zum Albtraum wird: Seit fast zwei Jahren soll die neue Vorständin des Vereins „Kleingartenfreunde Marienthal“, Marita D., systematisch einen Kleinkrieg gegen einige Mitglieder führen. Es geht unter anderem um Machtspielchen und plötzliche Kündigungen. Die MOPO hatte schon im Herbst vergangenen Jahres über den Fall berichtet. Jetzt musste sich das Amtsgericht Wandsbek erneut mit den „Gartenfreunden“ befassen – und fällte ein Urteil, dass einiges ändern soll.

„Man glaubt gar nicht, was man alles erlebt in Kleingartenverein“, sagt einer der acht Zeugen, die Anfang Dezember im Amtsgericht Wandsbek aussagten. Angeklagt ist der Vorstand des Vereins, in Form der ersten Vorsitzenden Martia D. und ihres Kassenwarts.

Kläger war Cord Crasselt, ebenfalls Mitglied im Vorstand der „Kleingartenfreunde“. Das Gericht sollte klären, was wirklich beim Treffen des Vereins am 1. Oktober 2022 geschah. Ein Schlichtungsversuch war gescheitert.

Aufstand im Hamburger Kleingartenverein

Fest steht: Nach monatelangem Streit im Verein entlud sich an diesem Abend die angespannte Stimmung. Einige Kleingärtner beschrieben das Treffen vor Gericht als „chaotisch“, andere sprachen von „tumultartigen Zuständen“.

Mit der Beschaulichkeit ist es bei den „Gartenfreunden Marienthal“ vorbei (Archivbild). Patrick Sun Mit der Beschaulichkeit ist es bei den „Gartenfreunden Marienthal“ vorbei (Archivbild).

Die Vorgeschichte: Alles begann vor etwa zwei Jahren, als Neuwahlen im Kleingartenverein Marienthal anstanden. Kaum einer der „Gartenfreunde“ war scharf auf den Vorstandsposten. Es gab nur eine Bewerberin: Marita D. Die Kleingärtner wählten sie, was einige heute bereuen.

Kleingartenverein in Hamburg: Wer nicht spurt, dem wird gekündigt

Schon bald gab es Kritik an D.s Arbeit als Vorständin. Doch wer sich über ihre Methoden beschwere, werde von ihr mit einer „Begehung“ des Gartens beehrt, berichten Kleingärtner. Im Anschluss schreibe sie eine Liste von Mängeln, die bis zu einer Frist beseitigt werden müssten, ansonsten folge die Kündigung. Tatsächlich regelt das deutsche Kleingartengesetz von den Gewächsen bis zum Gartenhaus fast alles. Heißt auch: Wer einen Verstoß finden will, findet ihn.

Über den Umgang von D. mit Kleingärtner Christian Gruber berichtete die MOPO schon im Oktober 2022. Gruber musste seine Hühner abgeben, seinen Ofen aus den 1970er-Jahren rausreißen und auch seine Bienenstöcke waren Marita D. ein Dorn im Auge.

Christian Gruber in seinem Kleingarten in Marienthal. Seit zehn Jahren besitzt er die Parzelle mit 320 Quadratmetern. Patrick Sun Christian Gruber in seinem Kleingarten in Marienthal. Seit zehn Jahren besitzt er die Parzelle mit 320 Quadratmetern (Archivbild).

Schließlich versuchte sie, ihm zu kündigen und ein Betretungsverbot für den Garten zu erteilen – auch dieses Verfahren ging vor Gericht. Bisher ist es noch nicht abgeschlossen. Grubers Anwalt Mike Mesecke hat inzwischen sechs ähnliche Fälle aus dem Verein auf dem Tisch.

Urteil: Verliert Marita D. jetzt ihren Posten?

Auf der besagten Mitgliederversammlung am 1. Oktober 2022 schaukelte sich das Ganze hoch: Einige Kleingärtner sagen, dass bis auf Crasselt der gesamte Vorstand – also auch Marita D. – an diesem Abend zurückgetreten ist. Das würde bedeuten, dass nur noch Crasselt., dem Marita D. ebenfalls versucht zu kündigen, Mitglied im Vereinsvorstand wäre. Marita D. und ihre Anhänger behaupten, dass sie lediglich angekündigt hätten, beim nächsten Treffen im November zurücktreten zu wollen und Neuwahlen stattfinden zu lassen.

Daraufhin wurde Frau D. im November überraschend wiedergewählt und wollte Crasselt nicht mehr als Vorstandsmitglied anerkennen. Brisant: Der Verein hatte plötzlich mehr als 50 stimmberechtigte neue Mitglieder, bei denen einige vermuten, dass es sich um Bekannte von Frau D. handelt.

Das Gericht entscheidet letztendlich zu Gunsten von Crasselt „Die Richterin ist nach der Beweisaufnahme zu der Überzeugung gekommen, dass ein Rücktritt erklärt wurde“, sagt Anwalt Mesecke zur MOPO. Somit ist auch die Wahl im November ungültig. Heißt: Crasselt wäre der einzige verbliebene Vorstand des Vereins und Marita D. verliert ihren Posten.

„Manche hatten Angst, in den Garten zu gehen“

„Ich hoffe, dass der derzeit agierende Vorstand das Urteil akzeptiert und es im Sinne des Vereins nicht noch weiter eskaliert“, sagt Crasselt zur MOPO. Da Frau D. offiziell für den Verein vor Gericht auftritt verursache dies auch jedes Mal Kosten. Christian Gruber ist optimistisch: „Vor allem hoffe ich, dass wieder Ruhe in den Verein kommt. Manche hatten schon Angst, in den Garten zu gehen. Jetzt können wir uns endlich wieder mit Spaß unseren Blumen und dem Gemüse widmen.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Innerhalb eines Monats kann der Vorstand vor dem Landgericht in Berufung gehen. Der Anwalt von Frau D. teilte auf MOPO-Anfrage mit, dass bisher noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Vorbei ist es aber damit wohl noch nicht: Christian Gruber erhielt Mitte Dezember einen Brief von Marita D. Sie forderte ihn darin trotz des schwebenden Verfahrens auf, seine Parzelle sofort zu räumen, weil er aus dem Verein ausgeschlossen sei. Der Streit der „Gartenfreunde Marienthal“ könnte Hamburgs Gerichte noch länger beschäftigen.