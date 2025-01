Seit mehr als vier Jahren wird das Al-Azhari Institut in der Lindenstraße in St. Georg vom Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg beobachtet. Jetzt reiste wieder ein bekannter Hass-Prediger an und hielt einen Vortrag in den Räumlichkeiten, die direkt an die Centrum-Moschee grenzen. Der radikale Islamist und bekannte YouTube-Prediger Ahmad Armih ( „Abul Baraa“) sprach überwiegend vor jungen Männern. Die wenigen Frauen, die vollverschleiert erschienen, durften in von den Männern getrennten Räumlichkeiten zuhören. Armih gilt als einer der bekanntesten radikalislamischen Akteure der deutschen Salafistenszene.