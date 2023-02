HaspaJoker: Das Mehr-drin-Konto für Hamburg

Wer ein Girokonto sucht, das weit mehr als Bankleistungen bietet, wechselt zum HaspaJoker

In Hamburg und im Umland gibt es viel zu entdecken. Dabei hilft das HaspaJoker-Girokonto der Hamburger Sparkasse. Damit kann man an fast jeder Ecke in Hamburg und überall in Deutschland kostenlos Bargeld abheben und vom größten Geldautomaten-Netz profitieren.

Das HaspaJoker-Girokonto bietet neben zahlreichen Bankleistungen zusätzlich vielfältige Services an: vom Türöffnungs-Notdienst zum günstigen Festpreis und den Schlüsselfund-Service über weltweiten Handy-Schutz bis zum Ticket-Shop mit 5% Geld zurück sowie Vergünstigungen bei zahlreichen Partnern vor Ort und online. Ein paar Beispiele gefällig? Gern.

Im Designer Outlet Neumünster kann man bei über 120 der beliebtesten Designer-Marken shoppen – und das immer bis zu 70 Prozent günstiger als UVP. Wer dem Team des Guest Services vor dem Einkauf die HaspaJoker-Girocard (Debitkarte oder digitale Kundenkarte in der HaspaJoker-App) zeigt, bekommt einen 10%-Tagesrabattpass und geht noch günstiger shoppen.

Ebenfalls 10% Rabatt gibt es auf alle Reparaturen und Leistungen beim JUSTCOM Reparaturservice, wenn zum Beispiel Smartphone, Tablet oder Notebook mal defekt sein sollten.

Auf der Suche nach neuester Technik lohnt ein Blick auf die Online-Seiten von Conrad Electronic. Ab einem Einkaufswert von 25 Euro winkt ein Rabatt von 5 Euro.

Sauber sparen kann man bei bis zu 40 Prozent Rabatt auf drei Pflegeprogramme beim Autowaschen mit BEST CARWASH.

Tipp: Kartenzahlung macht mehr aus dem Einkauf!

Denn jedes Mal, wenn mit der Sparkassenkarte (Debit- oder Kreditkarte) bei einem S-Cashback-Partner bezahlt wird, werden ganz automatisch Geld-zurück-Vorteile gesammelt. Das funktioniert bei mehr als 1.000 Geschäften in der Region, deutschlandweit und natürlich auch online.

Haspa-Kunden, die wissen möchten, bei welche Geschäften es bereits attraktive Geld-zurück-Vorteile beim Einkaufen vor Ort und online gibt, können sich unter www.haspa.de/cashback informieren und sich dort – falls noch nicht geschehen – für die Nutzung freischalten lassen.

Weitere Informationen gibt es in einer der 100 Haspa-Filialen und online auf www.haspa.de/joker und in der kostenlosen HaspaJoker-App.