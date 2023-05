HaspaJoker: Das Mehr-drin-Konto für Hamburg

Wer ein Girokonto sucht, das weit mehr als Bankleistungen bietet, wechselt zum HaspaJoker

In Hamburg und im Umland gibt es viel zu entdecken. Dabei hilft das HaspaJoker-Girokonto der Hamburger Sparkasse. Damit kann man an fast jeder Ecke in Hamburg und überall in Deutschland kostenlos Bargeld abheben und vom größten Geldautomaten-Netz profitieren.

Dieses Girokonto bietet neben zahlreichen Bankleistungen zusätzlich vielfältige Services an: vom Türöffnungs-Notdienst zum günstigen Festpreis und den Schlüsselfund-Service über weltweiten Handy-Schutz bis zum Ticket-Shop mit 5% Geld zurück sowie Vergünstigungen bei zahlreichen Partnern vor Ort und online. Ein paar Beispiele gefällig? Gern.

Vorab ein Tipp: Mit der kostenlosen HaspaJoker-App hat man stets alle aktuellen Vorteile und Aktionscoupons parat. Zum Beispiel für die monatlich wechselnden exklusiven HaspaJoker-Angebote in den rund 100 Filialen der Traditionsbäckerei DAT BACKHUS oder für saisonale Highlights wie leckere Erdbeeren höchster Qualität aus dem Hamburger Umland an den Verkaufsständen des Erdbeerhofs Glantz.

Die Konditorei und Bioland-Bäckerei Schmidt & Schmidtchen ist nicht nur beliebt, sondern auch mehrfach durch Fachmagazine ausgezeichnet. Mit dem HaspaJoker gibt es hier dauerhaft 15% Rabatt auf das gesamte Getränke-, Kuchen- und Gebäcksortiment. Da darf’s gern ein Stück mehr sein.

Im Designer Outlet Neumünster kann man bei über 120 der beliebtesten Designer-Marken shoppen – und das immer bis zu 70 Prozent günstiger als UVP. Wer dem Team des Guest Services vor dem Einkauf die HaspaJoker-Girocard (Debitkarte oder digitale Kundenkarte in der HaspaJoker-App) zeigt, bekommt einen 10%-Tagesrabattpass und geht noch günstiger shoppen.

Ebenfalls 10% Rabatt gibt es auf alle Reparaturen und Leistungen beim JUSTCOM Reparaturservice, wenn zum Beispiel Smartphone, Tablet oder Notebook mal defekt sein sollten.

Auf der Suche nach neuester Technik lohnt ein Blick auf die Online-Seiten von Conrad Electronic. Ab einem Einkaufswert von 25 Euro winkt ein Rabatt von 5 Euro.

Sauber sparen kann man bei bis zu 40 Prozent Rabatt auf drei Pflegeprogramme beim Autowaschen mit BEST CARWASH.

HaspaJoker-Kunden kommen in den Hamburger CinemaxX-Kinos gleich doppelt in den Genuss von Vergünstigungen: Denn hier gibt es sowohl die Kinotickets als auch die Spar-Menüs mit Popcorn oder Nachos günstiger.

Tipp: Kartenzahlung macht mehr aus dem Einkauf!

Apropos doppelt sparen: Jedes Mal, wenn mit der Sparkassenkarte (Girocard oder Kreditkarte) bei einem S-Cashback-Partner bezahlt wird, werden ganz automatisch Geld-zurück-Vorteile gesammelt. Das funktioniert bei mehr als 10.000 Geschäften in der Region, deutschlandweit und natürlich auch online. Wenn das Geschäft gleichzeitig HaspaJoker- und S-Cashback-Partner ist (wie z. B. DAT BACKHUS), wird also doppelt gespart. Coole Sache!

Haspa-Kunden, die wissen möchten, bei welche Geschäften es bereits attraktive Geld-zurück-Vorteile beim Einkaufen vor Ort und online gibt, können sich unter www.haspa.de/cashback informieren und sich dort – falls noch nicht geschehen – für die Nutzung freischalten lassen.

Schneller und günstiger zum Hamburger Kultursommer

Auch in diesem Jahr ist der HaspaJoker Kooperationspartner des Hamburger Kultursommers. Wer Tickets für die inzwischen ausverkauften Konzerte von Fettes Brot und AnnenMayKantereit ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Wer Cro oder Deichkind live und unter freiem Himmel genießen möchte, sichert sich schnell Eintrittskarten über den HaspaJoker-Ticket-Shop, bevor auch diese Konzerte ausverkauft sind. Auf diese Weise gibt es Geld zurück und die Überholspur zur Open-Air-Bühne auf der Trabrennbahn! Denn mit der digitalen Kundenkarte aus der HaspaJoker-App oder der HaspaJoker-Girocard sowie der Eintrittskarte kann exklusiv der „HaspaJoker Fastlane“-Eingang genutzt werden. Schneller und bequemer geht’s nicht!

Für alle, die noch mehr wollen: Das Noch-mehr-drin-Konto

Wer noch mehr Leistungen möchte, wählt den HaspaJoker premium. Hier ist nämlich noch mehr drin, zum Beispiel: S-Mobilgeräteschutz bis 800 Euro für Smartphone und Tablet bei Bruch und Diebstahl, 7% Rückvergütung im HaspaJoker Ticket-Shop und in der HaspaJoker Reisewelt. Apropos: Wer hier eine Reise ab einem Wert von 2.000 Euro bucht, kann bequem den Taxi-Shuttle nutzen (2 Taxi-Gutscheine im Wert von je 50 Euro für eine Hin- und eine Rückfahrt zum Flughafen, zu den Kreuzfahrtterminals oder zum Hauptbahnhof). Bezahlt wird am besten mit der Kreditkarte Mastercard GOLD, die in bei diesem Kontomodell nichts extra kostet, dafür viele Extras bringt: Sie beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung sowie einen Internet-Käuferschutz bis zu 1.000 Euro. Weltweit fast alles bezahlen kann man damit natürlich auch – in Geschäften und online.

Weitere Informationen gibt es online auf www.haspa.de/joker oder in einer der 100 Haspa-Filialen.