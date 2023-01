Haspa-Studie: 62% sind optimistisch für 2023

Fast zwei von drei Hamburgern (62%) blicken trotz des anhaltenden Ukraine-Krieges und dessen Auswirkungen auf die Verbraucherpreise optimistisch auf das neue Jahr 2023. Bei den jüngeren Menschen bis 44 Jahren sind es sogar rund drei Viertel (74%). Lediglich ein gutes Drittel ist eher pessimistisch gestimmt. Dies zeigen die Ergebnisse der Haspa-Trendbarometer-Umfrage zu den Erwartungen der Hamburgerinnen und Hamburger an das Jahr 2023.

Die mehrheitliche Zuversicht spiegelt sich auch in der Einschätzung der finanziellen Lage wider. Mehr als drei Viertel (78%) beurteilen sie als (sehr) gut (40%) oder zumindest mittelmäßig (38%).

„Dass die Hamburger trotz der aktuellen Situation ihre persönliche Lage doch als überwiegend positiv empfinden, ist ein gutes Zeichen. Dieses Bild zeigt sich auch im bisher robusten Arbeitsmarkt und der noch guten Auftragslage der Hamburger Unternehmen. Die Anzahl an Insolvenzen ist bislang ausgesprochen niedrig. Unsere Wirtschaft ist – trotz aller Herausforderungen – gut aufgestellt und profitiert von einem breiten Branchenmix“, sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa.

Größte Sorge: Preissteigerungen

Auch wenn die Hamburger weiterhin größtenteils optimistisch eingestellt sind, gibt es auch einen sorgenvollen Blick auf 2023: Fast zwei Drittel (63%) der Befragten denken dabei insbesondere an die stark steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten. Neben der Inflation sorgen sich die Menschen vor allem ganz allgemein vor dem Krieg gegen die Ukraine (51%) und einer schlechteren Wirtschaftslage (38%). Den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes sehen hingegen nur 6% als Gefahr. Stark zurückgegangen ist die Sorge vor Corona. War das Virus im Vorjahr mit 66% noch Sorge Nummer 1, nennen es jetzt gerade einmal noch 13%.

Sparziele: Notgroschen, Urlaub, Altersvorsorge

Die Ungewissheit vor der nächsten Nebenkostenabrechnung führt bei vielen auch zu einer Anpassung ihres Sparverhaltens. Ein gutes Drittel (34%) will mehr Geld zurücklegen oder anders sparen, 57% hingegen nichts verändern. Nur jeder zehnte will weniger sparen – schlicht weil das Geld dazu fehle.

Am meisten gespart wird für unerwartete Ausgaben. Dies gaben jetzt bereits 42% an, nach 30% im Vorjahr. Daneben sparen die Hamburger vor allem auf den nächsten Urlaub (30%) und legen Geld für die Altersvorsorge zurück (20%). 12% wollen im nächsten Jahr neu in den Aktienmarkt einsteigen, bei den 35- bis 44-jährigen sind es sogar 28%. „Erfreulich ist, dass sich Sparen wieder lohnt. Gerade in unsicheren Zeiten ist der Bedarf an persönlicher Beratung hoch. Wir sehen ein deutlich gestiegenes Interesse an Wertpapiersparplänen. Vor dem Hintergrund der Inflation wird offensichtlich von immer mehr Menschen das Aktiensparen entdeckt – und das geht schon ab 25 Euro im Monat. Auch Gold als sicherer Hafen wurde für mehr als 100 Mio. Euro in 2022 so stark wie nie nachgefragt“, so Vogelsang.

Größte Freuden: Beendigung des Kriegs, Familie & Freunde treffen sowie Reisen

Mit Blick auf 2023 würden sich die Hamburger am meisten auf ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine freuen (54%). Hoch im Kurs stehen mit 49% bzw. 40% aber auch die eigene Familie und Freunde zu treffen sowie zu verreisen. Und: je 10% wünschen sich sehnlichst den Wiederaufstieg des HSV in die 1. Fußball-Bundesliga oder eine neue Liebe.